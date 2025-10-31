Только через Резерв+ или ЦПАУ. В Минобороны объяснили новые правила оформления отсрочек от мобилизации

В Минобороны рассказали, что надо сделать для того, чтобы получить отсрочки в онлайн-формате — через Резерв+ (Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

С 1 ноября 2025 года в Украине начнут действовать новые правила оформления и продления отсрочек, которые можно будет оформить онлайн через систему Резерв+ или офлайн в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом сообщили в Минобороны в пятницу, 31 октября.

Что меняется с 1 ноября?

Автоматическое продление отсрочек: Отсрочки, подтверждение для которых есть в государственных реестрах или которые не меняются со временем, будут автоматически продлеваться.

Электронный документ: Отныне основным подтверждением отсрочки станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом. Бумажная справка больше не нужна.

ТЦК не принимают документы напрямую: Документы больше не будут приниматься непосредственно в территориальных центрах комплектования (ТЦК).

Преимущества новых правил

Прозрачность: Четко определены правила оформления и продления отсрочек для всех категорий граждан.

Борьба с коррупцией: Автоматизация процессов значительно уменьшает влияние человеческого фактора.

Упрощение процесса: Отныне продление отсрочек станет проще и быстрее, а на оформление новых отсрочек будет тратиться меньше времени.

Кто получит автоматическое продление отсрочки?

Люди с инвалидностью.

Временно непригодные к военной службе.

Родители трех и более детей до 18 лет в одном браке.

Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Родители совершеннолетнего ребенка, имеющего инвалидность І или ІІ группы.

Лица, чьи жены/мужья или родители имеют инвалидность І или ІІ группы.

Женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.

Студенты дневной или дуальной формы обучения в учреждениях высшего образования, а также докторанты.

Научные, научно-педагогические и педагогические работники высших учебных заведений, которые работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или в результате военного положения.

Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.

Люди, лишенные свободы из-за вооруженной агрессии против Украины.

Военные, освобожденные из плена.

Что делать, если автоматическое продление не произошло?

Если система не смогла подтвердить основание для автоматического продления, необходимо обновить информацию в реестрах или обратиться в ЦНАП с необходимыми документами.

Пользователи Резерв+ получат уведомление о продлении отсрочки 5 ноября. После этого нужно обновить документ в приложении, чтобы изменения отобразились.

Оформление отсрочки без Резерв+

Для тех, кто не использует Резерв+ или не имеет цифровых данных, отсрочку можно оформить через ЦПАУ.

Администратор ЦНАП примет документы, направит их в ТЦК для рассмотрения, после чего выдаст бумажную версию документа в течение 7−15 дней.

ЦПАУ не принимает решение об отсрочке, а лишь передает документы в ТЦК, где они будут рассмотрены.

С 1 ноября ТЦК больше не будет принимать документы напрямую.

