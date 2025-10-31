Только через Резерв+ или ЦПАУ. В Минобороны объяснили новые правила оформления отсрочек от мобилизации
В Минобороны рассказали, что надо сделать для того, чтобы получить отсрочки в онлайн-формате — через Резерв+ (Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
С 1 ноября 2025 года в Украине начнут действовать новые правила оформления и продления отсрочек, которые можно будет оформить онлайн через систему Резерв+ или офлайн в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Об этом сообщили в Минобороны в пятницу, 31 октября.
Что меняется с 1 ноября?
Автоматическое продление отсрочек: Отсрочки, подтверждение для которых есть в государственных реестрах или которые не меняются со временем, будут автоматически продлеваться.
Электронный документ: Отныне основным подтверждением отсрочки станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом. Бумажная справка больше не нужна.
ТЦК не принимают документы напрямую: Документы больше не будут приниматься непосредственно в территориальных центрах комплектования (ТЦК).
Преимущества новых правил
Прозрачность: Четко определены правила оформления и продления отсрочек для всех категорий граждан.
Борьба с коррупцией: Автоматизация процессов значительно уменьшает влияние человеческого фактора.
Упрощение процесса: Отныне продление отсрочек станет проще и быстрее, а на оформление новых отсрочек будет тратиться меньше времени.
Кто получит автоматическое продление отсрочки?
- Люди с инвалидностью.
- Временно непригодные к военной службе.
- Родители трех и более детей до 18 лет в одном браке.
- Родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
- Родители совершеннолетнего ребенка, имеющего инвалидность І или ІІ группы.
- Лица, чьи жены/мужья или родители имеют инвалидность І или ІІ группы.
- Женщины и мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.
- Студенты дневной или дуальной формы обучения в учреждениях высшего образования, а также докторанты.
- Научные, научно-педагогические и педагогические работники высших учебных заведений, которые работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.
- Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или в результате военного положения.
- Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
- Люди, лишенные свободы из-за вооруженной агрессии против Украины.
- Военные, освобожденные из плена.
Что делать, если автоматическое продление не произошло?
Если система не смогла подтвердить основание для автоматического продления, необходимо обновить информацию в реестрах или обратиться в ЦНАП с необходимыми документами.
Пользователи Резерв+ получат уведомление о продлении отсрочки 5 ноября. После этого нужно обновить документ в приложении, чтобы изменения отобразились.
Оформление отсрочки без Резерв+
Для тех, кто не использует Резерв+ или не имеет цифровых данных, отсрочку можно оформить через ЦПАУ.
Администратор ЦНАП примет документы, направит их в ТЦК для рассмотрения, после чего выдаст бумажную версию документа в течение 7−15 дней.
ЦПАУ не принимает решение об отсрочке, а лишь передает документы в ТЦК, где они будут рассмотрены.
С 1 ноября ТЦК больше не будет принимать документы напрямую.
