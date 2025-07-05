Отсрочка по инвалидности: что делать, если удостоверение не продлили

В Украине действуют новые правила продления отсрочки по инвалидности во время военного положения. NV разобрался, кого это касается.

Инвалидность во время войны: новые требования к повторному осмотру

С мая 2024 года отсрочка предоставляется на срок мобилизации. Мобилизация в Украине проводится во время военного положения, которое вводят и продлевают максимум на 90 дней. Таким образом, мужчинам от 18 до 60 лет необходимо продлевать отсрочку каждые 3 месяца в ТЦК.

Реклама

Юрист Андрей Топчий объяснил, как это действует для лиц с инвалидностью, особенно при условии необходимости подтвердить ее по новым правилам.

По закону, все данные мужчин, кроме адреса проживания и контактов берутся из государственных реестров. Состояние об инвалидности автоматически передается в ТЦК и таким лицам не надо обращаться с документами лично.

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена вторая или третья группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны в период с 1 апреля 2025 года до 1 ноября 2025 года пройти оценивание повседневного функционирования лица в соответствии с Законом и Порядком проведения оценивания повседневного функционирования лица, утвержденного Кабинетом Министров Украины.

Это происходит тогда, если лицу инвалидность (с указанием срока повторного осмотра) была установлена до введения в действие этого Закона и срок повторного осмотра пришелся на период военного положения на территории Украины, но такое лицо в соответствии с условиями, установленными Кабинетом Министров Украины, не проходило такой повторный осмотр в медико-социальных экспертных комиссиях.

«Отсрочку в таком случае можно автоматически продлить через Резерв плюс. Если в Дии автоматически не подтянется, обратитесь в управление Пенсионного Фонда, они должны продлить срок действия электронного удостоверения», — отмечает эксперт.

Кому нужно пройти повторное освидетельствование инвалидности

Министерство здоровья Украины пишет, что относительно прохождения повторных осмотров

все, кто имеет ограничения повседневного функционирования, то есть законные основания для статуса инвалидности, будут проходить оценивание экспертной командой практикующих врачей в предусмотренный срок;

если инвалидность установлена бессрочно, оценивание проходить не обязательно, только по собственному желанию: все льготы, гарантии и выплаты остаются в силе;

если человек в течение 2022−2024 годов должен был пройти повторный осмотр, но не смог его пройти по уважительным причинам и в соответствии с исключениями, предусмотренными в законодательстве на время военного положения, то его нужно будет пройти:

мужчинам 25−60 лет со 2 или 3 группой инвалидности — до 1 ноября 2025 года;

всем остальным пациентам ( за исключением перечисленных ниже случаев) — до 1 апреля 2026 года.

Причины невозможности повторного осмотра

Исключения — невозможность повторного осмотра по следующим причинам:

люди находятся на территориях, на которых ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях;

пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма ( не имеют конечности или какого-то из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание);