Отсрочка по инвалидности: что делать, если удостоверение не продлили
Норвежская делегация в украинских медучреждениях (Фото: Министерство здравоохранения Украины)
В Украине действуют новые правила продления отсрочки по инвалидности во время военного положения. NV разобрался, кого это касается.
Инвалидность во время войны: новые требования к повторному осмотру
С мая 2024 года отсрочка предоставляется на срок мобилизации. Мобилизация в Украине проводится во время военного положения, которое вводят и продлевают максимум на 90 дней. Таким образом, мужчинам от 18 до 60 лет необходимо продлевать отсрочку каждые 3 месяца в ТЦК.
Юрист Андрей Топчий объяснил, как это действует для лиц с инвалидностью, особенно при условии необходимости подтвердить ее по новым правилам.
По закону, все данные мужчин, кроме адреса проживания и контактов берутся из государственных реестров. Состояние об инвалидности автоматически передается в ТЦК и таким лицам не надо обращаться с документами лично.
Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена вторая или третья группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны в период с 1 апреля 2025 года до 1 ноября 2025 года пройти оценивание повседневного функционирования лица в соответствии с Законом и Порядком проведения оценивания повседневного функционирования лица, утвержденного Кабинетом Министров Украины.
Это происходит тогда, если лицу инвалидность (с указанием срока повторного осмотра) была установлена до введения в действие этого Закона и срок повторного осмотра пришелся на период военного положения на территории Украины, но такое лицо в соответствии с условиями, установленными Кабинетом Министров Украины, не проходило такой повторный осмотр в медико-социальных экспертных комиссиях.
«Отсрочку в таком случае можно автоматически продлить через Резерв плюс. Если в Дии автоматически не подтянется, обратитесь в управление Пенсионного Фонда, они должны продлить срок действия электронного удостоверения», — отмечает эксперт.
Кому нужно пройти повторное освидетельствование инвалидности
Министерство здоровья Украины пишет, что относительно прохождения повторных осмотров
- все, кто имеет ограничения повседневного функционирования, то есть законные основания для статуса инвалидности, будут проходить оценивание экспертной командой практикующих врачей в предусмотренный срок;
- если инвалидность установлена бессрочно, оценивание проходить не обязательно, только по собственному желанию: все льготы, гарантии и выплаты остаются в силе;
- если человек в течение 2022−2024 годов должен был пройти повторный осмотр, но не смог его пройти по уважительным причинам и в соответствии с исключениями, предусмотренными в законодательстве на время военного положения, то его нужно будет пройти:
- мужчинам 25−60 лет со 2 или 3 группой инвалидности — до 1 ноября 2025 года;
- всем остальным пациентам (за исключением перечисленных ниже случаев) — до 1 апреля 2026 года.
Причины невозможности повторного осмотра
Исключения — невозможность повторного осмотра по следующим причинам:
- люди находятся на территориях, на которых ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях;
- пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (не имеют конечности или какого-то из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание);
- действующие военнослужащие ВСУ и других военных формирований — для них статус инвалидности остается действующим на период прохождения военной службы и в течение 60 дней с даты увольнения со службы.