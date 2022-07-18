Рада поддержала отсрочку от призыва педагогов и ученых в первом чтении

18 июля, 16:13
Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада в понедельник, 18 июля, приняла за основу законопроект об отсрочке от призыва во время мобилизации научных и педагогических работников.

Как сообщил в Telegram-канале народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко, в первом чтении законопроект № 7352 поддержали 318 нардепов.

Глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram-канале объяснил, что законопроект расширяет круг научных и научно-педагогических сотрудников, у которых будет право на отсрочку от призыва во время мобилизации.

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Согласно документу, право на отсрочку будет у научных, научно-педагогических и педагогических работников учреждений высшего, специального предвысшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования, трудоустроенных по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

В пояснительной записке сказано, что, согласно закону О мобилизационной подготовке и мобилизации, право на отсрочку есть у научных и научно-педагогических сотрудников, которые имеют ученое звание и/или степень. При этом закон не учитывает некоторые другие категории сотрудников, в частности, людей без ученых званий и степеней и работников учреждений высшего и специального предвысшего образования.

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Во время заседания 18 июля Верховная Рада также поддержала в первом чтении расширение списка граждан, которые не подлежат призыву во время мобилизации, и включение туда людей, чьи близкие погибли на войне (законопроект №7481).

День на позициях вместе с комбригом 103-й бригады ТрО, защищающей восточные рубежи от оккупантов

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мобилизация Верховная Рада Законопроект Ученые Призыв Педагоги Война России против Украины

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