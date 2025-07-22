Объяснение адвоката. На какой срок предоставляется отсрочка от мобилизации и бронирования в Украине и в чем разница

Как и сколько действует отсрочка от мобилизации в Украине (Фото: cherkas/depositphotos)

Всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине планируют продлить с 7 августа 2025 года еще на 90 дней. Во время мобилизации некоторые категории украинцев имеют право на отсрочку от призыва, если имеют основания, предусмотренные законом. Юристы объясняют, на сколько предоставляется отсрочка от мобилизации по действующим правилам в Украине.

Верховная Рада одобрила продление всеобщей мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 дней после 7 августа. На военную службу по мобилизации призывают военнообязанных с 25 до 60 лет, признанных годными к исполнению обязанностей военно-врачебной комиссией. Призывники и не военнообязанные женщины до 25 лет могут подписать контракт для службы в ВСУ.

Некоторые категории мужчин и женщин по статье 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, не подлежат призыву. Для этого, они должны документально подтвердить основания на отсрочку, перечисленные в этой статье, различные основания могут означать разный срок действия отсрочки.

Пока в законодательные акты не вносили изменения по продолжительности отсрочки в Украине — поэтому все виды отсрочки с 1 августа будут действовать на тот же срок, как это было раньше.

Сколько действует отсрочка от мобилизации в Украине

В Украине отсрочка предоставляется по нескольким большим категориям, некоторые из которых имеют более разветвленную классификацию и количество оснований. Главные основания для отсрочки:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

для обучения, для занятий наукой;

по должности;

освобожденные из плена;

призывники до 25 лет, которые прошли БЗВП;

близкие родственники погибших и пропавших без вести, Героев Украины Революции Достоинства;

по бронированию;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;

Как объясняет адвокат Дарья Тарасенко, срок действия отсрочки для этих категорий по закону определяется следующим образом:

лица с инвалидностью — на срок действия соответствующих законных оснований, то есть пока действует инвалидность;

лица, временно непригодные к военной службе ( по решению ВВК) — на срок, указанный в постановлении ( решении) ВВК, но не более чем на 12 месяцев;

по решению ВВК) — на срок, указанный в постановлении решении) ВВК, но не более чем на 12 месяцев; должностные ( служебные) лица, госслужащие — на срок их пребывания на соответствующей должности;

служебные) лица, госслужащие — на срок их пребывания на соответствующей должности; соискатели образования — на семестр, но не более чем на шесть месяцев;

ученые, педагоги — на один год, но не более чем на срок проведения мобилизации;

близкие родственники погибших, пропавших без вести, Героев Украины Революции Достоинства — на срок действия соответствующих законных оснований;

отсрочка по всем другим основаниям — на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации;

другие категории лиц в соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 23 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации — на срок, определенный законодательством, но не более чем до наступления обстоятельств, при которых лицо теряет законные основания на отсрочку.

Сколько действует бронирование в Украине

Бронирование работников — это еще один вид отсрочки, который связан с тем, где работает военнообязанный. Сроки действия такой отсрочки обусловлены статусом работодателя и самого лица. Соответственно, срок действия отсрочки по бронированию определен в постановлениях КМУ 650 и 76. Он также указывается в решении о предоставлении отсрочки, и не может превышать:

срока проведения мобилизации, — для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления;

срока действия контракта ( договора) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, — работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период;

договора) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, — работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период; 12 месяцев — работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

срок договора ( контракта) или срока, на который они избраны ( назначены), — работающих в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, в соответствии с заключенными международными договорами Украины.

Отсрочка любого вида перестает действовать с момента, когда исчезает основание, по которому она предоставляется. Наличие основания необходимо подтвердить документально.

