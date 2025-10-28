Более 600 тысячам военнообязанных украинцев отсрочку продлят автоматически

Автоматически продлят отсрочки, основания для которых можно проверить в госреестрах (Фото: nta.ua)

Более 600 тысячам украинцев автоматически продлят отсрочку от мобилизации , уведомление об этом должно поступить до конца октября.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«Более 600 тысяч отсрочек продолжатся без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах», — заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

Реклама

Автоматически отсрочки будут продлевать в случаях. если основания для них можно подтвердить в государственных реестрах или эти основания не могут измениться со временем.

Если система не сможет подтвердить основание для отсрочки (например, из-за расторжения брака или отсутствия ваших данных в государственных реестрах), отсрочка не будет продлена. В случае, если основания для отсрочки все же есть, Минобороны советует актуализировать данные о себе в государственных реестрах.

Автоматически отсрочку должны продлить следующим категориям граждан:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители трех и более детей до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью ( своими или мужа/жены);

своими или мужа/жены); женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ; военные, освобожденные из плена.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября ТЦК не будут принимать заявления на оформление или продление отсрочки, их можно будет подать в ЦПАУ или через Резерв+.