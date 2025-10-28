Более 600 тысячам военнообязанных украинцев отсрочку продлят автоматически
Автоматически продлят отсрочки, основания для которых можно проверить в госреестрах (Фото: nta.ua)
Более 600 тысячам украинцев автоматически продлят отсрочку от мобилизации, уведомление об этом должно поступить до конца октября.
Об этом сообщается на сайте Минобороны.
«Более 600 тысяч отсрочек продолжатся без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах», — заявил министр обороны Денис Шмыгаль.
Автоматически отсрочки будут продлевать в случаях. если основания для них можно подтвердить в государственных реестрах или эти основания не могут измениться со временем.
Если система не сможет подтвердить основание для отсрочки (например, из-за расторжения брака или отсутствия ваших данных в государственных реестрах), отсрочка не будет продлена. В случае, если основания для отсрочки все же есть, Минобороны советует актуализировать данные о себе в государственных реестрах.
Автоматически отсрочку должны продлить следующим категориям граждан:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители трех и более детей до 18 лет;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
- те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);
- женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;
- студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;
- научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;
- родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
- лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ; военные, освобожденные из плена.
Ранее сообщалось, что с 1 ноября ТЦК не будут принимать заявления на оформление или продление отсрочки, их можно будет подать в ЦПАУ или через Резерв+.