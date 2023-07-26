Во время военного положения. Как предоставляется и сколько длится отсрочка по состоянию здоровья в Украине 26 июля, 11:47 Мобилизация: сколько длится срочка по состоянию здоровья, можно ли обжаловать решение ВВК (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Во время общей мобилизации призывают военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет, пригодных по состоянию здоровья. Уровень пригодности должны определяли военно-врачебные комиссии в соответствии с законом.

Если военнообязанный не имеет права на отсрочку, и не представил документы во время сверки данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, его направляют на прохождение ВВК. Там врачи осматривают военнообязанных и могут направлять на дообследование и госпитализацию.

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Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины содержит списки болезней и состояние больных, которому соответствует степень годности. Никто кроме врачей ВВК не может сказать, будет ли человек пригоден или нет по какой-то болезни, окончательное решение принимается комиссией после обследования.

Юрист Галина Токмач объяснила, сколько длится отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья, могут ли выдать повестку повторно в этот период и как обжаловать решение ВВК.

Сколько длится отсрочка по состоянию здоровья в Украине

В закон Украины О мобилизационной подготовке внесены изменения — по абзацу 1 статьи 23 отсрочку получают:

лица с инвалидностью;

признанные непригодными к военной службе с исключением с воинского учета;

временно непригодные с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев.

Постановления ВВК действительны шесть месяцев и выдаются в двух экземплярах — оригинал остается в ТЦК, копию получают на руки.

Пунктом 3.10 Положения № 402 предусмотрено, что в военное время и во время мобилизации, на особый период отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется военнообязанному на срок до 2 месяцев. После дообследования она продлевается на срок до 2 месяцев. В третий раз продление предоставляется на такой же срок. По истечении срока 6 месяцев военнообязанные повторно осматриваются ВВК, которая принимает решение о пригодности к военной службе.

Могут ли повторно выдавать повестку на ВВК и как обжаловать решение

Вручение повестки — это не означает немедленную мобилизацию, а лишь проверку данных, поэтому даже лица, находящиеся на лечении или дообследовании могут получить повестку, например на улице, для уточнения данных.

«Если Вам снова вручат повестку на ВВК, то советую взять с собой документы, подтверждающие ваш диагноз и потребность в длительном лечении гормональными препаратами», — объясняет юрист.

В соответствии с пунктами 3.2−3.5 главы 3 раздела II Положения № 402 каждый военнообязанный осматривается:

хирургом;

терапевтом;

невропатологом;

психиатром;

окулистом;

оториноларингологом;

стоматологом;

дерматологом;

А по медицинским показаниям и врачами других специальностей. Перед осмотром военнообязанных им проводится рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки, общий анализ крови, определяются группа крови и резус-принадлежность (лицам, у которых нет соответствующей отметки в военном билете), ЭКГ, исследование мочи. Лицам старше 40 лет, обязательно проводится измерение внутриглазного давления, исследование крови на сахар.

«До начала осмотра военный комиссариат на всех военнообязанных получает данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений (на тех, кто состоит на учете в указанных диспансерах, учреждениях, — выписку из истории болезни), на лиц, признанных инвалидами, — данные из органов социального обеспечения, также медицинскую карточку амбулаторного больного (учетная форма МЗ Украины № 025) из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или учебы», — напоминает Галина Токмач.

Постановления ВВК принимаются на основании Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, объяснений по применению статей Расписания болезней и таблиц дополнительных требований к состоянию здоровья.

Решения ВВК могут быть обжалованы в таком порядке:

постановления ВВК районного (городского) военного комиссариата пересматриваются ВВК военного комиссариата Автономной Республики Крым, областей, города Киева;

пересматривать или отменять постановления подчиненных ВВК имеют право ВВК регионов (постановление о годности к военной службе бывших военнослужащих на период их фактического увольнения из Вооруженных Сил Украины имеет право пересматривать только ЦВЛК);

постановления любых ВВК могут пересматриваться ЦВЛК. Постановление о годности к военной службе бывших военнослужащих на период их фактического увольнения из Вооруженных Сил Украины имеет право принимать или пересматривать только ЦВЛК

Для пересмотра решения лицу необходимо подать в ВВК следующей ступени или ЦВЛК заявление о пересмотре обжалуемого постановления ВВК низшего уровня и приложить к заявлению все имеющиеся документы, выданные военно-врачебной комиссией, решение которой пересматривается. Также в заявлении необходимо указать причины инициирования пересмотра.

После того, как решение принимает ЦВЛК, и лицо не согласно с ним — подается в суд. Обжалование решения ВВК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины.