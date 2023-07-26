Во время военного положения. Как предоставляется и сколько длится отсрочка по состоянию здоровья в Украине

26 июля, 11:47
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Мобилизация: сколько длится срочка по состоянию здоровья, можно ли обжаловать решение ВВК (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Мобилизация: сколько длится срочка по состоянию здоровья, можно ли обжаловать решение ВВК (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Во время общей мобилизации призывают военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет, пригодных по состоянию здоровья. Уровень пригодности должны определяли военно-врачебные комиссии в соответствии с законом.

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Могут ли повторно выдавать повестку на ВВК и как обжаловать решение

Если военнообязанный не имеет права на отсрочку, и не представил документы во время сверки данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, его направляют на прохождение ВВК. Там врачи осматривают военнообязанных и могут направлять на дообследование и госпитализацию.

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Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины содержит списки болезней и состояние больных, которому соответствует степень годности. Никто кроме врачей ВВК не может сказать, будет ли человек пригоден или нет по какой-то болезни, окончательное решение принимается комиссией после обследования.

Юрист Галина Токмач объяснила, сколько длится отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья, могут ли выдать повестку повторно в этот период и как обжаловать решение ВВК.

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Сколько длится отсрочка по состоянию здоровья в Украине

В закон Украины О мобилизационной подготовке внесены изменения — по абзацу 1 статьи 23 отсрочку получают:

  • лица с инвалидностью;
  • признанные непригодными к военной службе с исключением с воинского учета;
  • временно непригодные с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев.

Постановления ВВК действительны шесть месяцев и выдаются в двух экземплярах — оригинал остается в ТЦК, копию получают на руки.

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Пунктом 3.10 Положения № 402 предусмотрено, что в военное время и во время мобилизации, на особый период отсрочка от призыва по состоянию здоровья предоставляется военнообязанному на срок до 2 месяцев. После дообследования она продлевается на срок до 2 месяцев. В третий раз продление предоставляется на такой же срок. По истечении срока 6 месяцев военнообязанные повторно осматриваются ВВК, которая принимает решение о пригодности к военной службе.

Могут ли повторно выдавать повестку на ВВК и как обжаловать решение

Вручение повестки — это не означает немедленную мобилизацию, а лишь проверку данных, поэтому даже лица, находящиеся на лечении или дообследовании могут получить повестку, например на улице, для уточнения данных.

«Если Вам снова вручат повестку на ВВК, то советую взять с собой документы, подтверждающие ваш диагноз и потребность в длительном лечении гормональными препаратами», — объясняет юрист.

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В соответствии с пунктами 3.2−3.5 главы 3 раздела II Положения № 402 каждый военнообязанный осматривается:

  • хирургом;
  • терапевтом;
  • невропатологом;
  • психиатром;
  • окулистом;
  • оториноларингологом;
  • стоматологом;
  • дерматологом;

А по медицинским показаниям и врачами других специальностей. Перед осмотром военнообязанных им проводится рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки, общий анализ крови, определяются группа крови и резус-принадлежность (лицам, у которых нет соответствующей отметки в военном билете), ЭКГ, исследование мочи. Лицам старше 40 лет, обязательно проводится измерение внутриглазного давления, исследование крови на сахар.

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«До начала осмотра военный комиссариат на всех военнообязанных получает данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений (на тех, кто состоит на учете в указанных диспансерах, учреждениях, — выписку из истории болезни), на лиц, признанных инвалидами, — данные из органов социального обеспечения, также медицинскую карточку амбулаторного больного (учетная форма МЗ Украины № 025) из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или учебы», — напоминает Галина Токмач.

Постановления ВВК принимаются на основании Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, объяснений по применению статей Расписания болезней и таблиц дополнительных требований к состоянию здоровья.

Решения ВВК могут быть обжалованы в таком порядке:

  • постановления ВВК районного (городского) военного комиссариата пересматриваются ВВК военного комиссариата Автономной Республики Крым, областей, города Киева;
  • пересматривать или отменять постановления подчиненных ВВК имеют право ВВК регионов (постановление о годности к военной службе бывших военнослужащих на период их фактического увольнения из Вооруженных Сил Украины имеет право пересматривать только ЦВЛК);
  • постановления любых ВВК могут пересматриваться ЦВЛК. Постановление о годности к военной службе бывших военнослужащих на период их фактического увольнения из Вооруженных Сил Украины имеет право принимать или пересматривать только ЦВЛК

Для пересмотра решения лицу необходимо подать в ВВК следующей ступени или ЦВЛК заявление о пересмотре обжалуемого постановления ВВК низшего уровня и приложить к заявлению все имеющиеся документы, выданные военно-врачебной комиссией, решение которой пересматривается. Также в заявлении необходимо указать причины инициирования пересмотра.

После того, как решение принимает ЦВЛК, и лицо не согласно с ним — подается в суд. Обжалование решения ВВК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Война России против Украины Общая мобилизация военно-врачебная комиссия

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