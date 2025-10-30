В Резерв+ добавили новый тип отсрочки

30 октября, 19:10
В Минобороны рассказали, что надо сделать для того, чтобы получить новый тип отсрочки в онлайн-формате — через Резерв+ (Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В мобильном приложении Резерв+ добавили функцию отсрочки — для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка (не достигшего еще 18-летнего возраста. Об этом 30 октября сообщили в Минобороны Украины.

«Получить отсрочку в приложении могут отец или мать, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или утратил родительские права», — заявили чиновники.

Как сообщают в Минобороны, процесс оформления отсрочки полностью автоматизирован — длится от нескольких минут до нескольких часов, без дополнительных справок и посещений ТЦК и СП.

В ведомстве рассказали, что для того, чтобы получить новый тип отсрочки в онлайн-формате, нужно:

  • Подать запрос в приложении Резерв+.
  • Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
  • В случае подтверждения — отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

Как уточнили в Минобороны, для получения даного типа отсрочки в Госреестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или утрате родительских прав другого родителя.

«Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС», — подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября ТЦК не будут принимать заявления на оформление или продление отсрочки, их можно будет подать в ЦПАУ или через Резерв+.

28 октября стало известно, что более 600 тысячам украинцев автоматически продлят отсрочку от мобилизации, уведомление об этом должно поступить до конца октября.

«Более 600 тысяч отсрочек продолжатся без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах», — заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

По словам чиновников ведомства, автоматически отсрочку должны продлить следующим категориям украинцев:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители трех и более детей до 18 лет;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);
  • женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;
  • студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;
  • научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;
  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
  • лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ; военные, освобожденные из плена.
