В Резерв+ добавили новый тип отсрочки

В мобильном приложении Резерв+ добавили функцию отсрочки — для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка (не достигшего еще 18-летнего возраста. Об этом 30 октября сообщили в Минобороны Украины.

«Получить отсрочку в приложении могут отец или мать, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или утратил родительские права», — заявили чиновники.

Как сообщают в Минобороны, процесс оформления отсрочки полностью автоматизирован — длится от нескольких минут до нескольких часов, без дополнительных справок и посещений ТЦК и СП.

В ведомстве рассказали, что для того, чтобы получить новый тип отсрочки в онлайн-формате, нужно:

Подать запрос в приложении Резерв+.

Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.

В случае подтверждения — отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

Как уточнили в Минобороны, для получения даного типа отсрочки в Госреестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или утрате родительских прав другого родителя.

«Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС», — подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября ТЦК не будут принимать заявления на оформление или продление отсрочки, их можно будет подать в ЦПАУ или через Резерв+.

28 октября стало известно, что более 600 тысячам украинцев автоматически продлят отсрочку от мобилизации, уведомление об этом должно поступить до конца октября.

«Более 600 тысяч отсрочек продолжатся без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах», — заявил министр обороны Денис Шмыгаль.

