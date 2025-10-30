В Резерв+ добавили новый тип отсрочки
В Минобороны рассказали, что надо сделать для того, чтобы получить новый тип отсрочки в онлайн-формате — через Резерв+ (Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
В мобильном приложении Резерв+ добавили функцию отсрочки — для родителей, которые самостоятельно воспитывают ребенка (не достигшего еще 18-летнего возраста. Об этом 30 октября сообщили в Минобороны Украины.
«Получить отсрочку в приложении могут отец или мать, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или утратил родительские права», — заявили чиновники.
Как сообщают в Минобороны, процесс оформления отсрочки полностью автоматизирован
В ведомстве рассказали, что для того, чтобы получить новый тип отсрочки в онлайн-формате, нужно:
- Подать запрос в приложении Резерв+.
- Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
- В случае подтверждения — отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.
Как уточнили в Минобороны, для получения даного типа отсрочки в Госреестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или утрате родительских прав другого родителя.
«Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС», — подытожили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что с 1 ноября ТЦК не будут принимать заявления на оформление или продление отсрочки, их можно будет подать в ЦПАУ или через Резерв+.
28 октября стало известно, что более 600 тысячам украинцев автоматически продлят отсрочку от мобилизации, уведомление об этом должно поступить до конца октября.
«Более 600 тысяч отсрочек продолжатся без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах», — заявил министр обороны Денис Шмыгаль.
По словам чиновников ведомства, автоматически отсрочку должны продлить следующим категориям украинцев:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители трех и более детей до 18 лет;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
- те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);
- женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;
- студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;
- научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;
- родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
- лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ; военные, освобожденные из плена.