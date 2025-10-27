С 1 ноября ТЦК не будут принимать заявления на оформление или продление отсрочки, их можно будет подать в ЦПАУ

27 октября, 19:23
Поделиться:
С 1 ноября заявления на отсрочку нужно подавать только в ЦПАУ или через Резерв+ (Фото: tvoemisto.tv)

С 1 ноября заявления на отсрочку нужно подавать только в ЦПАУ или через Резерв+ (Фото: tvoemisto.tv)

С 1 ноября ТЦК не будут принимать заявления на оформление или продление отсрочки. Оформить отсрочку можно будет в Резерв+ или в ЦПАУ. Кроме того, для 600 тысяч украинцев отсрочки продлят автоматически.

«Новые правила оформления и продления отсрочек делают процесс максимально прозрачным. В то же время, мы убираем лишние бумаги и обращения, чтобы ТЦК могли сосредоточиться на задачах мобилизации. Более 600 тысяч отсрочек продолжатся без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах», — заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, сообщается на сайте Минобороны.

Реклама

Заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации сообщила, что сейчас 80% отсрочек доступны онлайн.

Читайте также:
В Украине автоматически будут обновлять отсрочки от мобилизации для некоторых категорий граждан — Минобороны

Автоматически отсрочки будут продлевать в случаях. если основания для них можно подтвердить в государственных реестрах или эти основания не могут измениться со временем. Это предусмотрено для таких категорий как

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители трех и более детей до 18 лет;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);
  • женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;
  • студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;
  • научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;
  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
  • лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ;
  • военные, освобожденные из плена.

Лица из этих категорий до конца октября должны получить уведомление об автопродлении.

Если система не сможет подтвердить основание для отсрочки (например, из-за расторжения брака или отсутствия ваших данных в государственных реестрах), отсрочка не будет продлена. В случае, если основания для отсрочки все же есть, Минобороны советует актуализировать данные о себе в государственных реестрах.

Читайте также:
В МОН рассказали, сколько мужчин 25+ поступили в вузы в 2025 году

В приложении Резерв+ на данный момент можно оформить девять типов отсрочек для

  • людей с инвалидностью;
  • временно непригодных к службе (при наличии постановления ВВК в электронном виде);
  • родителей троих и более детей до 18 лет в одном браке;
  • родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • тех, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;
  • женщин и мужчин, воспитывающих ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;
  • студентов дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторантов и интернов;
  • научных, научно-педагогических и педагогических работников, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

В ближайшее время в Резерв+ смогут также получить отсрочку

  • те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);
  • отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.
Читайте также:
Первое чтение. Рада одобрила законопроект, который облегчит бронирование мужчин с «проблемными» военно-учетными документами

Те, чей тип отсрочки не цифровизирован, смогут подать заявление на нее в ЦПАУ.

Также в ЦПАУ заявление отсрочку смогут подать люди, которые не пользуются смартфонами или имеют бумажные документы и недостаточно данных в государственных реестрах.

Администратор ЦПАУ должен отсканировать документы и передать их в электронной форме в соответствующий ТЦК и СП для принятия решения.

Он также должен сообщить о результате рассмотрения заявления и распечатать электронный военно-учетный документ с отметкой об отсрочке.

В случае отказа в отсрочке официальный документ об этом пришлют на электронную почту заявителя, также документ об отказе с мокрой печатью можно будет получить в ТЦК.

Читайте также:
Правительство инициирует отсрочку от мобилизации для тех, кто завершил службу по программе Контракт 18−24

Кроме того, с 1 ноября не нужна будет бумажная справка об отсрочке с мокрой печатью — основным ее подтверждением будет электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+.

В случае невозможности использования приложения справку об отсрочке можно будет распечатать. Файл для печати можно получить

  • в приложении Резерв+;
  • через портал Дія;
  • обратиться за распечаткой военного документа в ТЦК и СП (или ЦПАУ, если речь идет именно о документе с отсрочкой).
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Отсрочка от мобилизации ТЦК ЦНАП Резерв+ Ноябрь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies