С 1 ноября ТЦК не будут принимать заявления на оформление или продление отсрочки, их можно будет подать в ЦПАУ

С 1 ноября заявления на отсрочку нужно подавать только в ЦПАУ или через Резерв+ (Фото: tvoemisto.tv)

С 1 ноября ТЦК не будут принимать заявления на оформление или продление отсрочки . Оформить отсрочку можно будет в Резерв+ или в ЦПАУ. Кроме того, для 600 тысяч украинцев отсрочки продлят автоматически.

«Новые правила оформления и продления отсрочек делают процесс максимально прозрачным. В то же время, мы убираем лишние бумаги и обращения, чтобы ТЦК могли сосредоточиться на задачах мобилизации. Более 600 тысяч отсрочек продолжатся без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах», — заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, сообщается на сайте Минобороны.

Заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации сообщила, что сейчас 80% отсрочек доступны онлайн.

Автоматически отсрочки будут продлевать в случаях. если основания для них можно подтвердить в государственных реестрах или эти основания не могут измениться со временем. Это предусмотрено для таких категорий как

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители трех и более детей до 18 лет;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью ( своими или мужа/жены);

своими или мужа/жены); женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;

научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ;

военные, освобожденные из плена.

Лица из этих категорий до конца октября должны получить уведомление об автопродлении.

Если система не сможет подтвердить основание для отсрочки (например, из-за расторжения брака или отсутствия ваших данных в государственных реестрах), отсрочка не будет продлена. В случае, если основания для отсрочки все же есть, Минобороны советует актуализировать данные о себе в государственных реестрах.



В приложении Резерв+ на данный момент можно оформить девять типов отсрочек для

людей с инвалидностью;

временно непригодных к службе ( при наличии постановления ВВК в электронном виде);

при наличии постановления ВВК в электронном виде); родителей троих и более детей до 18 лет в одном браке;

родителей ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родителей совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

тех, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

женщин и мужчин, воспитывающих ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

студентов дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторантов и интернов;

научных, научно-педагогических и педагогических работников, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

В ближайшее время в Резерв+ смогут также получить отсрочку

те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью ( своими или мужа/жены);

своими или мужа/жены); отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.

Те, чей тип отсрочки не цифровизирован, смогут подать заявление на нее в ЦПАУ.

Также в ЦПАУ заявление отсрочку смогут подать люди, которые не пользуются смартфонами или имеют бумажные документы и недостаточно данных в государственных реестрах.

Администратор ЦПАУ должен отсканировать документы и передать их в электронной форме в соответствующий ТЦК и СП для принятия решения.

Он также должен сообщить о результате рассмотрения заявления и распечатать электронный военно-учетный документ с отметкой об отсрочке.

В случае отказа в отсрочке официальный документ об этом пришлют на электронную почту заявителя, также документ об отказе с мокрой печатью можно будет получить в ТЦК.

Кроме того, с 1 ноября не нужна будет бумажная справка об отсрочке с мокрой печатью — основным ее подтверждением будет электронный военно-учетный документ в приложении Резерв+.

В случае невозможности использования приложения справку об отсрочке можно будет распечатать. Файл для печати можно получить