Кабмин упростил переоформление отсрочки от мобилизации через ЦПАУ и Дію

Подача заявления больше не будет приостанавливать действие текущей отсрочки на время рассмотрения (Фото: facebook.com/okPivden)

Кабинет Министров Украины принял изменения, совершенствующие порядок оформления и переоформления отсрочки от призыва во время мобилизации.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Согласно новым правилам, военнообязанные, имеющие отсрочку, смогут переоформить ее при появлении другого законного основания из перечня, определенного статьей 23 Закона О мобилизационной подготовке и мобилизации, — например, если у человека была отсрочка в связи с учебой, но родился третий ребенок или возникли основания для ухода за родственником.

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Подача заявления на переоформление не прекращает действие текущей отсрочки, поэтому человека гарантированно не мобилизуют в процессе оформления документов. Пока комиссия рассматривает заявление, предыдущая отсрочка остается в силе, за исключением случаев, когда она подлежит отмене.

В случае положительного решения старая отсрочка аннулируется только после внесения новых данных в реестр «Оберег»; если решение отрицательное — действующая отсрочка сохраняется до истечения установленного срока.

Заявление о предоставлении или переоформлении отсрочки теперь можно подать через ЦНАП с использованием инструментов портала Дія. Система будет автоматически проверять, состоит ли человек на воинском учете и есть ли у него отсрочка; при этом формирование заявления будет прекращаться, если человек не состоит на учете или уже имеет действующую отсрочку — за исключением случаев переоформления или ситуаций, когда до окончания срока действия отсрочки остается менее 30 дней.

Комиссия будет рассматривать заявление в течение 7 рабочих дней с даты регистрации, а если потребуются запросы в государственные органы — не более 15 рабочих дней. Заявителей не будут направлять на медосмотр ВЛК до принятия комиссией решения, а данные в реестр Оберіг будут вноситься в течение одного календарного дня после принятия положительного решения.

Отдельно в принятых изменениях уточнен порядок оформления отсрочек для забронированных работников, государственных служащих и отдельных должностных лиц, а также порядок внесения соответствующих сведений в реестр.