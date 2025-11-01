Шмыгаль: Более 720 тысяч отсрочек от мобилизации продлили автоматически

С 1 ноября в Украине действуют новые правила оформления и продления отсрочек (Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Более 720 тысяч отсрочек от мобилизации уже продлили автоматически. Об этом сообщил в субботу, 1 ноября, министр обороны Денис Шмыгаль.

«Сегодня в Украине вступил в силу новый порядок оформления и продления отсрочек от мобилизации. Более 720 тысяч отсрочек уже продлено без дополнительных действий со стороны человека, все необходимые данные уже есть в государственных реестрах», — отметил Шмыгаль.

Реклама

Он также сообщил, что более 80% обращений поступают через приложение Резерв+.

Тем, кто оформляет отсрочку на бумажных носителях, теперь следует обращаться не в территориальные центры комплектования, а в ЦПАУ. Только 1 ноября ЦПАУ приняли почти 4000 заявлений.

Читайте также: Более 600 тысячам военнообязанных украинцев отсрочку продлят автоматически

Министр также призвал граждан, которые имеют такую возможность, оформлять отсрочку через Резерв+, поскольку это более быстрый и удобный способ.

С 1 ноября 2025 года в Украине начали действовать новые правила оформления и продления отсрочек, которые можно будет оформить онлайн через систему Резерв+ или офлайн в Центре предоставления административных услуг.

Ранее в Минобороны объяснили, как это сделать.