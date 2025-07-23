Отсрочка от мобилизации: как ее оформить и какие документы нужны в 2025 году

Украинское законодательство четко регламентирует право на отсрочку от мобилизации, учитывая различные жизненные обстоятельства военнообязанных. NV разобрался, кто имеет право и какие документы нужны.

Отсрочка от мобилизации — это временное освобождение военнообязанных граждан от призыва на военную службу по мобилизации. Она предоставляется на основаниях, определенных законодательством, и позволяет учесть определенные жизненные обстоятельства лица, которые препятствуют или делают невозможным его службу в армии на данный момент.

Реклама

Закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации определяет общие положения о мобилизации, порядок ее проведения и, что самое важное, исчерпывающий перечень оснований для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Именно в этом законе прописаны категории граждан, имеющих право на отсрочку.

Отсрочка — какие документы нужны

Перечень документов, которые могут подаваться военнообязанным для получения отсрочки:

ходатайство руководителя органа государственной власти по оформлению отсрочки;

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, определенной Минздравом, или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, в которых указана группа и причина инвалидности;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики;

свидетельство о рождении детей ( трех и более) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов: свидетельство о регистрации брака с матерью ( отцом) детей ( трех и более) или решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом ( матерью), или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с тем из родителей, который является военнообязанным, или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;

решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положениями статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины, а также договор об уплате алиментов на ребенка;

свидетельство о рождении ребенка ( детей) с указанием отцовства военнообязанного и один из документов: свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда об объявлении одного из родителей умершим, или решение суда о лишении одного из родителей родительских прав, или решение суда о признании одного из родителей без вести отсутствующим, или приговор суда, по которому лицо отбывает наказание в местах лишения свободы, или документы, подтверждающие, что лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка ( решение суда о встано

медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной Минздравом, или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выданная врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения;

решение об устройстве ребенка в приемную семью или договор об устройстве детей на совместное проживание и воспитание в приемной семье.

Кто имеет право на отсрочку

Отсрочки по состоянию здоровья. Проблемы со здоровьем являются одной из самых распространенных причин отсрочки. В таких случаях военно-врачебной комиссией (ВВК) лицо временно признается непригодным к службе. Также люди с инвалидностью могут получить отсрочку.

Семейные обстоятельства. Закон предусматривает отсрочку для тех, кто имеет особые семейные обязанности:

Уход за иждивенцами. Лица, которые являются единственными опекунами нетрудоспособных родителей, супругов, детей или других близких родственников, могут претендовать на это.

Отцовство. Родители, имеющие трех и более детей, или имеющие ребенка-инвалида, имеют право на отсрочку от призыва.

Беременная жена. Если будет подтверждена беременность жены призывника, это может быть основанием для освобождения.

Отсрочки на основе образования. Студенты, обучающиеся на дневной форме обучения в украинских или иностранных учебных заведениях, имеют право на отсрочку в течение всего обучения. Это касается уровней бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Работники критической промышленности. Международные организации, критические предприятия, учреждения, организации, выполняющие военный заказ