5 категорий людей. Кого не могут мобилизоваться в Украине для войны весной 2023 28 февраля, 18:55 Мобилизация в Украине — кто имеет право на отсрочку от призыва — 5 категорий (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине с февраля 2022 года продолжается военное положение и общая мобилизация. Военнообязанным вручают повестки на улицах и в публичных местах. Рассказываем, кого нельзя мобилизовать во время всеобщей мобилизации в Украине.

Военное положение и всеобщая мобилизация продлены в Украине до 20 мая 2023 года. Повестки выдают всем мужчинам, которых считают военнообязанными — в возрасте от 18 до 60 лет, пригодным по состоянию здоровья к службе.

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Статья 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусматривает, что есть пять категорий граждан, которые не будут мобилизоваться.

Кроме того, есть несколько категорий граждан, не имеющих отсрочки от мобилизации, но их нельзя мобилизовать. Это:

мужчины до 18 лет и старше 65 лет;

граждане, непригодные к военной службе по состоянию здоровья — с серьезными физическими недостатками, инфекционными и венерическими заболеваниями, гепатитами, ВИЧ СПИДом, полной слепотой, глухотой;

не граждане Украины.

Отсрочка от мобилизации предоставляется на основании статьи 23 Закона в следующих категориях обстоятельств.

по семейным обстоятельствам;

из-за состояния здоровья;

через получение образования;

через профессиональную деятельность;

через вид деятельности;

Не подлежат призыву для получения образования, преподавания, занятия наукой

соискатели профессионального ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники профессиональных заведений ( профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в высшем или профессиональном высшем образовании, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального ( профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Не подлежат призыву из-за вида деятельности

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления ( органов управления), воинских частей ( подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

Не подлежат призыву за профессиональной деятельностью

забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Не подлежат призыву по состоянию здоровья

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

с последующим прохождением военно-врачебной комиссии); женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

заняты постоянным уходом за больной женой ( мужем), ребенком, а также родителями своими или жены ( мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

мужем), ребенком, а также родителями своими или жены мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе; имеющие жену ( супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

Не подлежат призыву по семейным обстоятельствам

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка ( детей) и мужа ( жену), который ( которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

детей) и мужа жену), который которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе; беременные женщины;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения; работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения; лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, условия, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов; лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирование не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Лица с инвалидностью могут быть мобилизованы, если подходят по состоянию здоровья и только по собственному желанию и по месту жительства.

Как получить отсрочку ― порядок действий

Право на отсрочку в Украине реализуется посредством подачи заявления на отсрочку от призыва вместе с документами, подтверждающими соответствующие заявления. Поэтому следует знать, есть ли у вас отсрочка и собирать необходимые документы, что это подтверждают до попадания в ТЦК.

Когда лицо приходит в ТЦК для уточнения данных, оно предъявляет документы, удостоверяющие личность, пишет заявление и добавляет к нему документы или их заверенные копии, удостоверяющие право на отсрочку.

В заявлении следует указать паспортные данные заявителя, просьбу предоставить отсрочку в соответствии со ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, дате и подписи. К заявлению прилагаются все необходимые документы.

После этого заявление регистрируется в журнале входящей корреспонденции ТЦК. Комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки.

Лицу предоставляют выписку из книги протоколов. В ней указано:

ФИО;

дата рождения;

основания отсрочки;

номер и дата протокола отсрочки;

ФИО и подписи членов комиссии.

В результате, на руки выдают справку о предоставлении отсрочки со штампом в военном билете или временном удостоверении — этот документ и предъявляется по требованию о наличии отсрочки.

Сколько длится отсрочка от мобилизации

Право на отсрочку существует на время, пока существует обстоятельство, по которому предоставляется отсрочка. Лиц с инвалидностью ІІІ группы не могут призвать без ее согласия, а если мужчина получил отсрочку из-за заболевания родственника и ухода — отсрочка будет продолжаться до тех пор, пока будет необходим уход.

Однако работники ТЦК могут периодически вызывать такого мужчину и проверять, не изменились ли его обстоятельства. Также он может получать повестки на улицах. За этими повестками следует приходить и подтверждать отсрочку.

Забронированные работники должны предъявить работникам ТЦК документ о бронировании — он аннулирует повестку.