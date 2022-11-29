Общая мобилизация 2022−2023. Что делать, если не принимают документы на отсрочку
Мобилизация 2022−2023 — отсрочка от призыва (Фото:facebook.com/RussianLandForces/via Roma Batkovich)
Общая мобилизация предусматривает выдачу повесток всем мужчинам от 18 до 60 лет, однако украинское законодательство предусматривает перечень причин отсрочки от призыва.
В Украине с 24 февраля идет общая мобилизация в Украине, при которой призывают мужчин от 18 до 60 лет. В Законе о мобилизации статьей 23 предусмотрены основания для отсрочки мобилизации, но адвокаты сообщают, что иногда в центрах комплектования могут возникнуть вопросы по приему документов.
Как пишет Telegraf, адвокат Анастасия Иванченко пояснила, что нужно делать, если в военкомате не принимают документы у тех, кто имеет отсрочку.
«Призывники, которые обращаясь в военкомат с заявлением и документами, подтверждающими их право на отсрочку от мобилизации, сталкиваются с рядом проблем и препятствий, которые создают военкоматы», ― говорит адвокат.
На ее практике были случаи, когда центр комплектования:
- отказывался принять документы, подтверждающие декларацию об отсрочке у военнообязанного;
- принимал, но отказывался ставить отметку о принятии;
- принимал, но отказывался выдавать справку на руки военнообязанному;
- потребовал предоставить документы, которые не требовались для получения отсрочки.
Что делать, если в ТЦК не принимают документы
Иванченко отметила, что в большинстве случаев военкоматы игнорируют положение Закона о мобилизации, которое дает отсрочку военнообязанному при наличии мужа или жены с инвалидностью.
Она считает, что лучший вариант в таком случае — обращаться за помощью к адвокатам. Когда военнообязанный приходит в ЦК с юристом, это мотивирует сотрудников военкомата более оперативно реагировать на нарушение прав военнообязанных и военнослужащих и оперативно устранять такие правонарушения.
Напомним, что также к военной службе непригодны инвалиды всех групп. Они могут получать повестку, но после представления документов, подтверждающих инвалидность, проходят медкомиссию и мобилизуются только по собственному желанию.