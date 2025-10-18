Родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку от мобилизации в Резерв+

Резерв+ автоматически проверяет информацию в государственных реестрах, а пользователь получает результат в смартфоне (Фото: Министерство обороны Украины)

В приложении для военнообязанных Резерв+ появилась возможность получить отсрочку для родителей детей с инвалидностью.

Об этом сообщило Минобороны, отметив, что такую отсрочку можно получить «прозрачно, быстро, без справок и очередей», поскольку система автоматически проверяет информацию в государственных реестрах, а пользователь получает результат в смартфоне.

Онлайн-отсрочку могут получить родные родители ребенка с инвалидностью до 18 лет и родные родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

В Минобороны отметили, что в случае, если военнообязанными являются оба родителя ребенка с инвалидностью, запрос на отсрочку в Резерв+ каждый из них может подать отдельно.

«Главное условие — информация об установленной инвалидности должна быть действующая и внесена в информационные системы Министерства социальной политики, семьи и единства», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы подать запрос на оттрочку, нужно обновить приложение до последней версии в AppStore или Google Play и авторизоваться в нем.

После этого нужно нажать на главном экране три точки, выбрать «подать запрос на отсрочку» и нужный тип отсрочки и дождаться уведомления с результатом.

Минобороны предупредило, что система может отказать в оформлении отсрочки, и чаще всего это связано с отсутствием данных о ребенке и его инвалидности в государственных реестрах или с тем, что эти данные неполные.

В ведомстве напомнили, что обновить данные можно онлайн — в Электронном кабинете лица с инвалидностью. В случае, если ребенок в системе не зарегистрирован, его нужно сначала зарегистрировать.

Данные о ребенке можно обновить и в учреждениях. Куда обратиться — в ближайший центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), орган социальной защиты населения (ОСЗН) по месту жительства или в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) — должно подсказать сообщение с отказом в отсрочке в Резерв+.

«Если вам предложено обратиться в ОСЗН/ЦПАУ, имейте в виду, что быстрее всего это сделать в ОСЗН — их специалисты имеют техническую возможность сразу внести изменения в реестр. В ЦПАУ процедура может занять немного дольше, поскольку документы передаются в ОСЗН для обработки», — предупредили в Минобороны.

Также ведомство заявило, что в случае, если система сообщает, что реестры временно недоступны, запрос необходимо повторить позже.

Услуга получения отсрочки также может быть недоступна в случае, если срок действия документа об инвалидности закончился и ребенок не прошел переосвидетельствование.

«В таком случае обновлять данные не нужно — подать запрос можно будет после получения нового документа», — заявили в Минобороны.

Также там сообщили, что при обращении в ЦНАП или ОСЗН надо иметь с собой следующие документы:

свидетельство о рождении или ID-карта ребенка;

РНУКНП ребенка ( если есть);

если есть); пенсионное удостоверение ( если есть);

если есть); если ребенок несовершеннолетний — медицинское заключение об инвалидности ( форма № 080/о);

форма № 080/о); если ребенок совершеннолетний — справка к акту осмотра МСЭК ( форма № 157−1/о);

форма № 157−1/о); РНУКНП одного из родителей;

выписка о зарегистрированном месте проживания.

В Электронном кабинете достаточно скан-копий этих документов без оригиналов.

Если система все равно не находит ребенка, нужно, чтобы специалист ЦНАП или ОСЗН проверил данные вместе с его родителями.

«Причина может быть в ошибке ввода. Проверьте серию и номер свидетельства о рождении, номер медицинского заключения или справки МСЭК, даты осмотра и срок действия документа», — отметили в Минобороны.