Оценки для учителей. Что будут проверять во время добровольной сертификации и как она будет проходить Сегодня, 13:47 8 Цей матеріал також доступний українською Работу учителей будут оценивать с помощью ВНО и видео уроков, которые они будут снимать сами Фото: school30.edukit.ck.ua

Сдавать ВНО и снимать уроки на видео - такие изменения предусматривает проект Положения о сертификации учителей, подготовленный рабочей группой при Министерстве образования и науки. Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Что должен сделать учитель, чтобы получить надбавку

Учителя, которые успешно пройдут сертификацию, получат к зарплате надбавку в размере 20% от оклада. Чтобы сдать сертификацию, учитель, во-первых, должен будет сдать тесты внешнего независимого оценивания. Во-вторых, создать электронное портфолио - снять видеоурок или фрагменты уроков общей продолжительностью от 15 до 30 минут. В-третьих, продемонстрировать свои достижения экспертам. При этом на видео учитель должен максимально удачно показать свое педагогическое мастерство и раскрыть умения и способности учеников.

Учителя, которые успешно пройдут сертификацию, получат к зарплате надбавку в размере 20% от оклада

Часть тестирования в рамках сертификации будет осуществлять Украинский центр оценивания качества образования, но это тестирование не будет ВНО в его классическом сегодня понимании, отметил в комментарии НВ исполнительный директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный. Главный вопрос заключается в том, чего именно будет касаться это тестирование - предметной или педагогической области.

"Нужны методы новые. Партнерство, вещи, связанные с новой какой-то дидактикой, надо передавать компетентности, а не просто знания. И на фоне этого мы подзабыли, какие у нас знания той же физики, химии, биологии у учителей. Новые ли это, современные знания, или это знание десятилетней давности, записанные в советских учебниках, которые уже давно не отвечают мировым каким-то открытиям", - отметил Стадный.

Помогут ли оценить учителя записанные на видео уроки

Действительно, к так называемому ВНО для учителей есть вопросы, хотя, в целом, это нужная вещь, отметил в комментарии НВ директор одной из киевских школ Сергей Горбачев. Государство, которое хочет проверять учителя, должно четко сообщить, что именно и в каком объеме будет проверяться, каким будет формат тестов, а также дать возможность пройти пробное тестирование, добавил он. Пока же непонятно, как будет проходить это тестирование. В то же время, видеоуроки вообще могут превратиться в постановки.

Это будет выливаться в репетиции, наем профессиональных видеооператоров

"Это будет выливаться в репетиции, наем профессиональных видеооператоров и тому подобное. Те учителя, которые будут честно выполнять условия и снимать, скажем, на телефон урок со всеми его недостатками.. а как учитель с большим опытом я очень хорошо знаю, что никогда, ни один урок не проходит так, как планирует учитель сначала. Всегда что-то надо менять по ходу, реагировать на детей и на изменение ситуации. Что можно сделать? Во время подготовки этого документа обсуждалась идея совместного оценивания, то есть учителя оценивают друг друга", - говорит Горбачев.

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Важно также акцентировать внимание на том, что такая сертификация является добровольной, добавил он. То есть, если учитель решит ее не проходить, его зарплата не изменится.

Не как обязательное требование, а как опция, которая может учитываться, видеозапись уроков может иметь место, выразил свое мнение в комментарии Радио НВ первый заместитель главы комитета по вопросам образования и науки Верховной Рады Александр Спиваковский. Сам он тоже продолжает преподавать. По его убеждению, непрофессиональные кадры будут видны даже на профессионально смонтированном видео.

Даже если это будет перформанс, сделать его неквалифицированному человеку очень сложно

"Некоторые мои лекции, на которые я просто приходил, снимали и они выложены в инернет. Если учитель хочет, можно было бы вообще сделать интересные уроки, которые можно было бы представлять. Это очень важно, если учитель хочет, чтобы к нему была очередь из родителей и детей. Увидеть фонетику, увидеть, какой язык у учителя, как он общается с детьми, насколько он открыт и так далее. Я понимаю опасения, что это будет такой перформанс. Но даже если это перформанс, сделать его неквалифицированному человеку очень сложно" - утверждает Спиваковский.

Он напомнил, что в некоторых университетах США аудитории оборудованы камерами, чтобы можно было смотреть, как проходят лекции.

Также обязательным является условие получения разрешения на проведение видеозаписи урока от родителей учеников. И учителя уже предполагают, что это будет не так просто.

Напомним, проект был выставлен на общественное обсуждение. Были представлены определенные замечания - они сейчас прорабатываются. Пилотирование процедуры сертификации начнется уже в 2019 году. Повышенную ставку должны выплачивать с 2020 года.