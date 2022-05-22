Отбито 11 атак. На Донбассе ВСУ за сутки уничтожили 22 единицы вражеской техники 22 мая, 22:19 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В воскресенье, 22 мая, на Донецком и Луганском направлениях украинские военнослужащие отбили 11 атак российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечено, что ВСУ уничтожили:

6 танков;

10 единиц боевой бронированной техники;

6 вражеских автомобилей ( 2 из них с боеприпасами).

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Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 84 вражеских атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 43 танка, 20 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО), 79 единиц боевой бронированной техники, 7 специальных бронированных автомобилей и 34 единицы автомобильной техники. Подразделениями ПВО сбиты 3 самолета и 18 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.

22 мая оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 116 гражданских объектов: 106 жилых домов, общежитие строительного лицея, хозяйственные здания двух предприятий, сельхозтехнику, магазин и т. д.

В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере семь гражданских лиц, еще восемь получили ранения. Данные по Луганской области уточняются.

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