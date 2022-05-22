Отбито 11 атак. На Донбассе ВСУ за сутки уничтожили 22 единицы вражеской техники

22 мая, 22:19
Цей матеріал також доступний українською
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В воскресенье, 22 мая, на Донецком и Луганском направлениях украинские военнослужащие отбили 11 атак российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечено, что ВСУ уничтожили:

  • 6 танков;
  • 10 единиц боевой бронированной техники;
  • 6 вражеских автомобилей (2 из них с боеприпасами).
Видео дня

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 84 вражеских атаки. Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 43 танка, 20 артиллерийских систем (из них 4 РСЗО), 79 единиц боевой бронированной техники, 7 специальных бронированных автомобилей и 34 единицы автомобильной техники. Подразделениями ПВО сбиты 3 самолета и 18 беспилотных летательных аппаратов оккупанта.

22 мая оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 116 гражданских объектов: 106 жилых домов, общежитие строительного лицея, хозяйственные здания двух предприятий, сельхозтехнику, магазин и т. д.

В результате этих обстрелов только в Донецкой области погибли по меньшей мере семь гражданских лиц, еще восемь получили ранения. Данные по Луганской области уточняются.

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/pfbid02uWVV1h4xkGHTLRRUB1hzVwf9KRZVMjKziq7kbATAHNRMotdaqAE9xR7m9ZxR29sel
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X