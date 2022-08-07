Отравление гауляйтера Сальдо: оккупанты подозревают его повара и горничную 7 августа, 13:11 Владимир Сальдо был госпитализирован 3 августа (Фото:khersonci.com.ua)

Гауляйтер РФ во временно оккупированных районах Херсонской области Владимира Сальдо, о госпитализации которого сообщалось ранее, мог быть отравлен.

Об этом заявляет кремлевская пропаганда.

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По ее данным, оккупанты подозревают, что к покушению может быть причастна прислуга Сальдо.

Как утверждается, речь идет о горничной и поваре, которого она привела накануне отравления.

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«Через полчаса после того, как Сальдо поел, у него началось помутнение рассудка, потом стали неметь пальцы. Еще через пару часов он потерял сознание. Местные врачи сделали кардиограмму и КТ, исключив инфаркт и инсульт», — говорится в сообщении.

После этого коллаборант был отправлен во временно подконтрольный РФ Крым.

«Сейчас он лежит в токсикологической реанимации с диагнозом — отравление неизвестным веществом. Чем именно был отравлен Сальдо, покажут результаты анализов, они станут известны врачам в течение пары дней», — добавили пропагандисты.

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