26 сентября 2018, среда

Отравление в школе-интернате в Ровенской области: количество заболевших увеличилось до 24

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Среди заболевших - дети и персонал заведения
Фото: Мизоцкая специальная общеобразовательная школа-интернат I-II ступеней

Среди заболевших - дети и персонал заведения

Число пострадавших в результате вспышки острой кишечной инфекции в Мизоцкой специализированной общеобразовательной школе-интернате в Ровенской области возросло до 24 человек.

Об этом сообщили в Ровенском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

"Количество заболевших составляет 24 человека, из них 22 ребенка и два работника заведения. Госпитализированы в инфекционные отделения 16 больных и еще восемь детей лечатся амбулаторно", - говорится в заявлении.

По данным Минздрава, возбудителем острой кишечной инфекции оказалась сальмонелла энтеритидис. Ее обнаружили охлажденном сыром мясе и на рабочих поверхностях пищеблока. Вероятным источником инфекции могли быть двое работников столовой, у которых также обнаружили сальмонеллу.

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Кроме того, проверка выявила бактерии группы кишечной палочки на рабочих поверхностях и объектах окружающей среды и в продуктах питания.

Напомним, что в Ровенской области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди воспитанников и персонала Мизоцкой специализированной общеобразовательной школы-интерната. В больницы были госпитализированы семеро детей, воспитатель и повар.

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