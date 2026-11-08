В Киевской области из-за неправильного использования генератора погибли три человека, в том числе ребенок

В селе Чупыра Белоцерковского района Киевской области три человека, в том числе ребенок, погибли от отравления угарным газом из-за неправильного использования генератора , еще один ребенок попал в больницу.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Киевской области, опубликовав фото с места трагедии.

Фото: ГСЧС Киевской области в Telegram

Отмечается, что генератор, который, по предварительной информации, стал причиной трагедии, работал в подвале.

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Погибли мужчина 1978 года рождения, женщина 1986 года рождения и девочка 2010 года рождения. Кроме того, подросток 2010 года рождения попал в больницу.

В ГСЧС напомнили, что генераторы категорически запрещено использовать в жилых, подвальных и других закрытых помещениях — они должны работать исключительно на открытом воздухе, на безопасном расстоянии от зданий, окон и дверей.

Фото: ГСЧС Киевской области в Telegram

14 января сообщалось, что в Деснянском районе Киева из-за работы генератора в квартире погибла семья — 30-летняя женщина и ее родители. Полиция установила, что в помещении работал генератор, питание к которому поступало от газового баллона. Правоохранители установили, что накануне киевляне включили генератор на балконе и легли спать. При этом дверь, ведущая в комнату, была открыта. Результаты судебно-медицинской экспертизы подтвердили, что причиной смерти семьи стало отравление угарным газом.