В Закарпатской области на фестивале отравились по меньшей мере 38 человек

В Закарпатской области на фестивале отравились люди на фестивале (Фото: 0312.ua)

В Закарпатской области во время одного из фестивалей примерно 38 человек отравились. Об этом в субботу, 12 июля, сообщил Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины в Facebook.

Как отметили в центре, количество людей, которые заболели острой кишечной инфекцией после посещения водопада Шипот на Закарпатье, возросло до 38.

В частности, среди них 28 человек участвовали в неформальном молодежном мероприятии и жили в палатках вблизи водопада, еще десять были на экскурсии в этой местности.

Реклама

Известно, что большинство из посетителей фестиваля находятся в состоянии средней тяжести, тяжелых случаев не зафиксировали. Вероятно, причиной вспышки стало употребление воды из водопада Шипот как для питья, так и для приготовления пищи.

В центре контроля и профилактики болезней напомнили людям не пить некипяченую воду из открытых источников; хранить продукты в соответствующих условиях; соблюдать личную гигиену и при появлении симптомов отравления немедленно обращаться к врачу.