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Отравление на свадьбе во Львове: количество пострадавших возросло до 47

Сегодня, 10:01
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Отравление на свадьбе во Львове: количество пострадавших возросло до 47 - фото

Pixabay

Все пострадавшие госпитализированы

Количество пострадавших в результате отравления на свадьбе во Львове увеличилось до 47 человек.

По данным ГСЧС, среди пострадавших — пятеро детей.

Все пострадавшие госпитализированы.

На данный момент проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, во Львове во время празднования свадьбы в ресторане Червона Рута произошло массовое отравление гостей.

Сейчас заведение, где праздновали свадьбу, закрыто. Специалисты лабораторного центра отобрали пробы всех 12 блюд, которыми угощали на свадьбе. Работников ресторана также проверят на наличие возбудителей инфекции.

По факту массового отравления людей полиция открыла уголовное производство.

Теги:   Свадьбы Львов Отравление людей

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