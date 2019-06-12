Отравление на свадьбе во Львове: количество пострадавших возросло до 47 Сегодня, 10:01 Цей матеріал також доступний українською Pixabay Все пострадавшие госпитализированы Pixabay

Количество пострадавших в результате отравления на свадьбе во Львове увеличилось до 47 человек.

По данным ГСЧС, среди пострадавших — пятеро детей.

Все пострадавшие госпитализированы.

На данный момент проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, во Львове во время празднования свадьбы в ресторане Червона Рута произошло массовое отравление гостей.

Сейчас заведение, где праздновали свадьбу, закрыто. Специалисты лабораторного центра отобрали пробы всех 12 блюд, которыми угощали на свадьбе. Работников ресторана также проверят на наличие возбудителей инфекции.



По факту массового отравления людей полиция открыла уголовное производство.