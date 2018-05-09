Отравление детей в Черкассах: 11 пострадавших перевели из реанимации в стационар

Всего в больницах Черкасс находятся 57 человек

Одиннадцать школьников из реанимационного отделения переведены в стационар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Состояние детей, отравившихся в Черкассах, пока стабилизировалось, все пострадавшие находятся в сознании и чувствуют себя удовлетворительно.

Всего в лечебных заведениях города Черкассы находятся 53 ученика и 4 учителей.

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Напомним, 8 мая, на линейке в одной из общеобразовательных школ Черкасс дети начали массово терять сознание.

В областную больницу Черкасс госпитализировали 51 ученика и одного учителя школы №8. У всех госпитализированных наблюдалась тошнота, головокружение и головная боль.

Полиция открыла по факту отравления уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф, арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.