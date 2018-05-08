Отравление детей на линейке: на территории школы в Черкассах собирают пробы грунта - видео

В результате отравления более 50 детей были госпитализированы

Экстренные службы Черкасс приступили к сбору проб грунта на территории школы №8, где во вторник, 8 мая, во время линейки произошло массовое отравление детей неизвестным веществом.

Соответствующее видео, снятое очевидцем, было опубликовано на сервисе YouTube.

Ранее сообщалось, что на линейке в одной из общеобразовательных школ Черкасс дети стали массово терять сознание. По состоянию на 13:00 в областную больницу госпитализировали 51 ученика и одного учителя. При этом 11 человек находятся в реанимации.

По данному факту открыто уголовное производство.

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Предварительной причиной инцидента называют отравление неизвестным веществом.