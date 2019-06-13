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Отравление 55 человек на свадьбе во Львове: в ресторане нашли стафилококк и кишечную палочку

Сегодня, 13:01
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Отравление 55 человек на свадьбе во Львове: в ресторане нашли стафилококк и кишечную палочку - фото

Скриншот с видео ТСН/YouTube

После инцидента с массовым отравлением ресторан закрыли

В ресторане Львова, где на свадьбе отравились 55 человек, обнаружили стафилококк и кишечную палочку.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на областной лабораторный центр Минздрава.

По словам специалистов, бактерии обнаружили во всех кулинарных изделиях.

На данный момент состояние пострадавших — средней тяжести.

Окончательные результаты исследований ожидают до конца недели.

Напомним, во Львове во время празднования свадьбы в ресторане Червона Рута произошло массовое отравление гостей.

Сейчас заведение, где праздновали свадьбу, закрыто. Специалисты лабораторного центра отобрали пробы всех 12 блюд, которыми угощали на свадьбе.

По факту массового отравления людей полиция открыла уголовное производство.

В больницу с симптомами отравления были госпитализированы 55 человек.

По данным Госпотребслужбы, была нарушена технология приготовления блюд и готовили запрещенные в летний период блюда.

Также в заведении не было технологических карт и документов, которые свидетельствовали бы о качестве продуктов. Весь персонал, который был задействован в приготовлении блюд, не имел медосмотра и не прошел гигиенического обучения.

Теги:   Кишечная инфекция Львов Отравление людей

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