Что поменялось с началом войны. Расчет и выплата отпускных в 2023 году
Расчет отпускных 2023 (Фото:alfexe/depositphotos)
На время действия военного положения правительство внесло нововведения относительно предоставления и компенсации отпусков, исчисления страхового стажа и создания новых видов отпусков для рабочих.
Главным нормативным документом, регламентирующим вопросы отпусков и выплаты отпускных, является Закон Украины от 15 ноября 1996 года No 504/96-ВР Об отпусках. Кроме того, все возможные ситуации с предоставлением отпусков и исчислением суммы выплат регулируется Кодексом законов о труде.
Все изменения, вступившие в силу с началом войны, прописаны в Законе Украины от 15 марта 2022 г. № 2136-ІХ Об организации трудовых отношений в условиях военного положения. Кроме того, 19 июля 2022 г. вступил в силу Закон Украины от 1 июля 2022 г. № 2352-IX О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений, который предусматривает ряд изменений для норм КЗоТ, в частности в вопросе оплаты отпуска.
Отпускные 2023: как начисляются
Согласно ст. 74 Кодекса законов о труде, рабочему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением места работы и зарплаты. Таким образом отпускные выплаты можно формально назвать заработной платой на время отпуска. Фактически во время отдыха работник не выполняет работу, так что выплачивается ему средний заработок. Соответствующие нормы прописаны в Порядке №100.
Таким образом, размер отпускных рассчитывается по простой формуле, где средний заработок в день нужно умножить на количество дней отпуска. Чтобы самостоятельно вычислить сумму отпускных, нужно:
- вычислить средний заработок рабочего в день;
- округлить сумму, вышедшую к копейкам;
- умножить результат на количество календарных дней отпуска.
Сумма среднедневной заработной платы определяется путем деления общего размера выплат за последний год на количество календарных дней в расчетном периоде. При этом нужно отнять праздничные (нерабочие) дни, а также дни, не отработанные без сохранения заработка в соответствии с действующим законодательством.
Выплата отпускных в 2023 году
Согласно тексту ст. 21 Закона об отпусках, вступивших в силу с 19 июля 2022 г., зарплата подчиненным за время отпуска должна выплачиваться до начала самого отпуска, в случае, если другие условия не предусматриваются трудовым или коллективным договором. Причем в договорах о трудовых отношениях это условие может изменяться. То есть выплатить отпускные вам должны не за день до наступления даты отпуска, а раньше. Следует отметить, что до полномасштабной войны в Украине Закон обязывал работодателя выплачивать отпускные за три календарных дня до даты первого дня отпуска.
Включаются ли больничные в расчет отпускных
В Порядке № 100 приведены все выплаты, которые не должны включаться в вычислительный процесс. А именно:
- материальная помощь (однократная или многократная);
- компенсации и выходное пособие;
- выплаты из гражданскоправового договора;
- доплаты за выполнение одноразовых отдельных поручений, не относящихся к должностным обязанностям рабочего;
- компенсации на период командировки или перевода;
- премии;
- вознаграждения за участие в соревнованиях или конкурсах;
- пенсии, помощь государства, социальные выплаты;
- стоимость спецодежды, которая была выдана бесплатно;
- стоимость путевок в санатории или дома отдыха, уплачиваемые предприятием;
- премии к праздничным или юбилейным датам;
- возмещение рабочему за повреждение здоровья или увечья;
- иные выплаты, предусматриваемые п. 4 Порядка № 100.
Таким образом, в расчет среднедневного заработка должны включаться больничные и декретные выплаты.