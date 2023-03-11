Что поменялось с началом войны. Расчет и выплата отпускных в 2023 году 11 марта, 10:01 Расчет отпускных 2023 (Фото:alfexe/depositphotos)

На время действия военного положения правительство внесло нововведения относительно предоставления и компенсации отпусков, исчисления страхового стажа и создания новых видов отпусков для рабочих.

Главным нормативным документом, регламентирующим вопросы отпусков и выплаты отпускных, является Закон Украины от 15 ноября 1996 года No 504/96-ВР Об отпусках. Кроме того, все возможные ситуации с предоставлением отпусков и исчислением суммы выплат регулируется Кодексом законов о труде.

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Все изменения, вступившие в силу с началом войны, прописаны в Законе Украины от 15 марта 2022 г. № 2136-ІХ Об организации трудовых отношений в условиях военного положения. Кроме того, 19 июля 2022 г. вступил в силу Закон Украины от 1 июля 2022 г. № 2352-IX О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений, который предусматривает ряд изменений для норм КЗоТ, в частности в вопросе оплаты отпуска.

Отпускные 2023: как начисляются

Согласно ст. 74 Кодекса законов о труде, рабочему предоставляется ежегодный отпуск с сохранением места работы и зарплаты. Таким образом отпускные выплаты можно формально назвать заработной платой на время отпуска. Фактически во время отдыха работник не выполняет работу, так что выплачивается ему средний заработок. Соответствующие нормы прописаны в Порядке №100.

Таким образом, размер отпускных рассчитывается по простой формуле, где средний заработок в день нужно умножить на количество дней отпуска. Чтобы самостоятельно вычислить сумму отпускных, нужно:

вычислить средний заработок рабочего в день; округлить сумму, вышедшую к копейкам; умножить результат на количество календарных дней отпуска.

Сумма среднедневной заработной платы определяется путем деления общего размера выплат за последний год на количество календарных дней в расчетном периоде. При этом нужно отнять праздничные (нерабочие) дни, а также дни, не отработанные без сохранения заработка в соответствии с действующим законодательством.

Выплата отпускных в 2023 году

Согласно тексту ст. 21 Закона об отпусках, вступивших в силу с 19 июля 2022 г., зарплата подчиненным за время отпуска должна выплачиваться до начала самого отпуска, в случае, если другие условия не предусматриваются трудовым или коллективным договором. Причем в договорах о трудовых отношениях это условие может изменяться. То есть выплатить отпускные вам должны не за день до наступления даты отпуска, а раньше. Следует отметить, что до полномасштабной войны в Украине Закон обязывал работодателя выплачивать отпускные за три календарных дня до даты первого дня отпуска.

Включаются ли больничные в расчет отпускных

В Порядке № 100 приведены все выплаты, которые не должны включаться в вычислительный процесс. А именно:

материальная помощь ( однократная или многократная);

однократная или многократная); компенсации и выходное пособие;

выплаты из гражданскоправового договора;

доплаты за выполнение одноразовых отдельных поручений, не относящихся к должностным обязанностям рабочего;

компенсации на период командировки или перевода;

премии;

вознаграждения за участие в соревнованиях или конкурсах;

пенсии, помощь государства, социальные выплаты;

стоимость спецодежды, которая была выдана бесплатно;

стоимость путевок в санатории или дома отдыха, уплачиваемые предприятием;

премии к праздничным или юбилейным датам;

возмещение рабочему за повреждение здоровья или увечья;

иные выплаты, предусматриваемые п. 4 Порядка № 100.

Таким образом, в расчет среднедневного заработка должны включаться больничные и декретные выплаты.