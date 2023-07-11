Обновленные правила для военных. Увольняют ли со службы временно непригодных и куда им обращаться 11 июля, 13:49 Отпуска военным — временно непригодные военные получили право на выплаты и отпуск для лечения (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

В Украине военно-врачебные комиссии не признают мужчин сразу непригодными к службе. В течение года необходимо быть в статусе временно непригодных. Рассказываем, что происходит с военными и в каком статусе они в этот период.

В Украине на службе должны быть военные, способные по состоянию здоровья выполнять обязанности. Степень годности должна определять военно-врачебная комиссия, которая руководствуется Приказом № 402 МО от 2008 года, в котором предусмотрено расписание болезней, оценка пригодности в мирное время и военное положение.

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Военнообязанный или военнослужащий могут быть признаны непригодными к военной службе с исключением с воинского учета, однако ВВК не принимает такое решение после первого осмотра человека. Сначала человеку могут поставить статус «временно непригоден» и направить на дообследование и лечение. Временно непригодный военный на лечение выводился вне штата и не получал выплат, а также не увольнялся со службы.

Законопроект № 9342, который вступил в действие с 30 июня 2023 года предусматривает, что военный, которого определили временно непригодным, получает отпуск на период лечения и может быть направлен для этого из части.

Отпуск для лечения военного

В Законе Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей предусмотрено, что ему на основании заключения ВВК предоставляется отпуск для лечения в связи с болезнью или отпуск для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) с сохранением денежного и материального обеспечения. Такой отпуск предусматривает до 4 месяцев непрерывного лечения, после которого происходит переосвидетельствование военного на ВВК.

По новому действующему законодательству, военные, которые по заключению ВВК имеют право на отпуск для лечения в связи с болезнью или для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) или признаны непригодными к военной службе, направляются в ТЦК для получения документов из воинской части о предоставлении отпуска или увольнения с военной службы.

Порядок их установлен Министерством обороны Украины.

Военнослужащие также имеют право лично подавать документы для оформления отпуска или увольнения.

Временная непригодность — порядок действий военного

Как сообщает Минобороны, алгоритм действий в случае постановления о временной непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев такой:

написать рапорт на имя командира воинской части, в котором сообщить о решении ВВК и добавить соответствующие медицинские справки для принятия решения о продолжении военной службы;

получить распоряжение командира о продолжении военной службы;

через 6−12 месяцев подать рапорт на получение направления на ВВК для повторного медицинского обследования.

После повторного осмотра военно-врачебная комиссия принимает постановление, способен ли военнослужащий к дальнейшему несению службы.