После вступления в силу Закона № 9342. Какой порядок предоставления отпусков военным — что изменилось 14 июля, 11:42 Отпуска во время военного положения: украинским военным предусмотрены удлиненные отпуска (Фото:Радио Свободная Европа/Радио Свобода/Сергей Нужненко через REUTERS)

Верховная Рада согласовала одним законом некоторые финансовые вопросы обеспечения военных а также вопрос об отпусках во время военного положения. Некоторым категориям военных до изменений в законодательство отпуск во время военного положения не был предусмотрен вообще. Юрист объяснила, какие изменения в порядок предоставления отпусков осуществили депутаты.

Во время военного положения на военной службе остаются военные срочной службы и контрактной, а также призываются мужчины по общей мобилизации. Законом во время военного положения не всем военным предусматривался отдых, а тем более длительное лечение.

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Юрист ОО Юридическая сотня Ирина Подреза объяснила NV, как изменился порядок предоставления отпусков мобилизованным военным, контрактникам, срочникам и курсантам во время военного положения, и как решили вопрос с длительным лечением временно непригодных военных.

Порядок предоставления отпуска мобилизованным и контрактникам

«Ранее военнослужащие имели возможность получить ежегодный отпуск во время военного положения только на 10 дней. Сейчас срок такого отпуска увеличился до 30-ти дней. Такой отпуск предоставляется без учета времени на дорогу, которая может занимать не более двух суток в один конец», — объясняет она.

Такая часть ежегодного отпуска в период действия военного положения предоставляется частями — за один раз не более 15 дней отсутствия.

Остается условие для предоставления такого отпуска, что отсутствуют не более 30% общей численности военных определенной категории подразделения.

Юристы Василь Кисиль и Партнеры объяснили, какие виды отпусков в целом доступны мобилизованным, и как подавать рапорт для их получения

Порядок предоставления отпусков срочникам и курсантам

Право на такой отпуск получили и военнослужащие срочной службы, которые не имели его во время военного положения вообще.

Срочникам и курсантам предоставили такие отпуска и каникулы:

курсантам — каникулярный отпуск 10 дней зимний и 20 дней летний ( до 30 июня его не было, в мирное время зимний — 15, летний — 30)

до 30 июня его не было, в мирное время зимний — 15, летний — 30) ;срочникам — 30 дней отпуска ( до 30 июня не было вообще, в мирное время — 10 дней).

Использовать отпуск срочник может, если одновременно отсутствуют не более 30% военных срочной службы соответствующего подразделения.

Курсантам во время военного положения каникулярные отпуска предоставляются с дополнительным временем на доезд для каждой.

Отпуск военным для лечения

Депутаты рассматривали вариант, когда военных, признанных временно непригодными и направленных на лечение освобождали со службы на этот период, чтобы человек мог пройти лечение и реабилитацию в больнице. Однако, взамен военным сделали длительные отпуска для лечения, которое проходит под контролем военных.

Такой отпуск для лечения в связи с болезнью, или отпуск для лечения после ранения будет выдаваться по заключению ВВК.

«Время пребывания на лечении в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения в связи с болезнью, или в отпуске для лечения после ранения не может быть больше, чем 4 месяца. Исключение — случаи, когда законодательством предусмотрены большие сроки пребывания на лечении», — объясняет юрист.