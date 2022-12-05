Отпуск для военнослужащих. Когда и сколько смогут отдыхать военные во время войны в 2023 году

5 декабря, 11:36
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Отпуска для военнослужащих 2022−2023 годы (Фото:facebook \ Министерство обороны Украины)

Отпуска для военнослужащих 2022−2023 годы (Фото:facebook \ Министерство обороны Украины)

Законом Украины не был предусмотрен отпуск для военнослужащих во время особого периода (военного положения). Совет внес поправки в закон, позволяющие военным получить короткий отпуск во время несения службы в военное время.

Верховная Рада разрешила военным во время войны ездить в отпуск и определила виды предоставляемых отпусков. 1 декабря принят Закон № 8081 О внесении изменения в пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей относительно предоставления военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

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По закону, в особый период (военное время) действительным военнослужащим предоставляют право отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 10 календарных дней и время на дорогу.

Виды отпусков военных во время войны

  • Часть основного отпуска;
  • Отпуск по семейным обстоятельствам;
  • По другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

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До принятия изменений в закон законопроектом № 8081 во время военного положения было предусмотрено несколько видов отпусков для военных, которые могли изредка предоставляться во время войны с 24 февраля. Это:

  • заключение им брака;
  • тяжелого состояния здоровья или смерти родных по крови или по браку;
  • пожара или иного стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащего или родных по крови или по браку;
  • в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, по решению командира ( начальника) воинской части.

Отпуска предоставлялись без сохранения денежного довольствия.

Отпуска у военных в мирное время

  • Ежегодный основной отпуск;
  • Отпуск военнослужащим-женщинам в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком;
  • Отпуск для лечения (в связи с болезнью);
  • Социальный отпуск, согласно Закону Украины Об отпусках;
  • Отпуск по семейным обстоятельствам;
  • Ежегодный дополнительный отпуск военнослужащим, исполнение обязанностей военной службы которых связано с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или осуществляется в особых природных регионах;
  • Творческие отпуска, согласно Закону Украины Об отпусках;
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Кроме того, в разработке находится законопроект № 8090 от 30.09.2022, которым депутаты предлагают предоставить военным дополнительный отпуск в 90 дней. Вопрос предоставления такого отпуска требует доработки закона и предоставления уточнения финансовых составляющих, поэтому, в 2022 году он не внесен на рассмотрение ВР, его пересмотр проходил в комитетах.

Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Отпуск Война России против Украины

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