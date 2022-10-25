Во время военного положения. Какой отпуск предоставляется военнослужащим ВСУ в 2022 году 25 октября, 09:29 Отпуск для ВСУ в военное время — виды и имеющие право (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Украинские военные на войне с начала мобилизации. Рассказываем, какие виды отпусков, и какой отпуск может получить военный в Украине и на какой срок.

Все плановые отпуска во время военного положения для военнослужащих отменены. Некоторым военнослужащим давали несколько дней отпуска, однако, в общем, все вынуждены быть на фронте месяцами.

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Порядок предоставления отпусков регулируется Законом Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Пунктом 9 статьи 10−1 указанного Закона определены четыре случая, в которых военнослужащему (в мирное время) предоставляется отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам без сохранения денежного довольствия. Некоторые могли воспользоваться этими случаями.

заключение им брака;

тяжелого состояния здоровья или смерти родных по крови или по браку;

пожара или иного стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащего или родных по крови или по браку;

в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, по решению командира ( начальника) воинской части.

В случае чрезвычайной ситуации в семье, например, пожара или другой стихийной беды солдат может получить отпуск до 15 дней. Он должен предварительно подать рапорт и разъяснить ситуацию, а также предоставить документы, которые доказывают ЧС.

Кроме того, есть еще несколько видов отпусков, на которые имеет право военный.

Виды отпусков военнослужащего ВСУ

ежегодный основной отпуск;

ежегодный дополнительный отпуск военнослужащим, исполнение обязанностей военной службы которых связано с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или осуществляется в особых природных регионах;

отпуск по семейным обстоятельствам;

лтпуск для лечения ( в связи с болезнью);

в связи с болезнью); отпуск военнослужащим-женщинам в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком;

социальный отпуск, согласно Закону Украины Об отпусках;

творческие отпуска, согласно Закону Украины Об отпусках;

Депутаты предлагают добавить возможность военным уходить в отпуск на 10 дней в законопроекте № 8081 О внесении изменения в пункт 18 статьи 10−1 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей относительно предоставления военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

Комитет предоставил проект для внесения правок и рекомендовал внести его в повестку дня голосования.

По проекту в особый период во время действия военного положения военнослужащим предоставляют право отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец, который не будет касаться отпуска по семейным обстоятельствам.

Кроме того, на рассмотрении Верховной Рады находится проект закона о внесении изменений в Закон Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей № 8090 от 30.09.2022 , который зарегистрировала Партия За Майбутнє.

Предлагается предоставить возможность в особый период и во время действия военного положения предоставить право военнослужащим использовать отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия, предусмотренного п. 18 ст. 10−1 Закона, для выезда за границу с целью навестить родных по крови или по браку без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно, но не более четырех суток в один конец, и при одновременном отсутствии не более 5 процентов общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения по решению командира (начальника) в порядке очередности подачи заявлений военнослужащими.

Законопроект получил рекомендации от Комитета и отправлен на доработку 21 октября без включения в повестку дня Верховной Рады.