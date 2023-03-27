Три вида. Когда военные могут уходить в отпуск с 1 апреля во время военного положения

27 марта, 13:40
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Когда украинские военные имеют право на отпуск и сколько он длится (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Когда украинские военные имеют право на отпуск и сколько он длится (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

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Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Некоторые вопросы мобилизации и прохождения службы во время военного положения были урегулированы законами, не приспособленными к реальной войне, однако Верховная Рада и Кабмин постоянно вносят изменения в законы, чтобы адаптировать их к вызовам.

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что военнослужащим изменили принципы начисления и получения отпуска во время военного положения.

Вопрос предоставления отпуска военнослужащим регулируется в пункте 18 статьи 10-1 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Пункт перечисляет виды отпусков, на которые имеют право военнослужащие и условия получения отпуска во время войны.

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Виды отпусков военных в военное положение

Во время военного положения военнослужащие имеют право на три типа отпусков:

  1. Часть ежегодного основного отпуска продолжительностью до 10 дней;
  2. По другим уважительным обстоятельствам;
  3. Отпуск по семейным обстоятельствам:
  • из-за смерти близкого чела семьи;
  • для свадьбы;
  • беременным военнослужащим для рождения ребенка и по уходу за ребенком
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Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Закон определяет, что в особый период во время военного положения военнослужащим могут предоставлять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.

Важным условием оформления отпуска является то, что часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.

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Как оформить отпуск по семейным обстоятельствам

Порядок оформления отпуска по семейным обстоятельствам, который предлагает Омбудсман:

  • Написать рапорт на имя непосредственного командира ачальника) и добавить документы с основаниями.
  • В дальнейшем рапорт военнослужащего с соответствующими резолюциями его прямых начальников подается в кадровое подразделение штаба.
  • Командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска.

«Рекомендовано подавать рапорт в двух экземплярах: на одном должен быть указан входной номер, дата и подпись лица, принявшего рапорт, которые будут подтверждать факт обращения с рапортом», ― подчеркнул он.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Отпуск Война России против Украины

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