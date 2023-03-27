Три вида. Когда военные могут уходить в отпуск с 1 апреля во время военного положения
Когда украинские военные имеют право на отпуск и сколько он длится (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Военное положение и всеобщая мобилизация продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Некоторые вопросы мобилизации и прохождения службы во время военного положения были урегулированы законами, не приспособленными к реальной войне, однако Верховная Рада и Кабмин постоянно вносят изменения в законы, чтобы адаптировать их к вызовам.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что военнослужащим изменили принципы начисления и получения отпуска во время военного положения.
Вопрос предоставления отпуска военнослужащим регулируется в пункте 18 статьи 10-1 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.
Пункт перечисляет виды отпусков, на которые имеют право военнослужащие и условия получения отпуска во время войны.
Виды отпусков военных в военное положение
Во время военного положения военнослужащие имеют право на три типа отпусков:
- Часть ежегодного основного отпуска продолжительностью до 10 дней;
- По другим уважительным обстоятельствам;
- Отпуск по семейным обстоятельствам:
- из-за смерти близкого чела семьи;
- для свадьбы;
- беременным военнослужащим для рождения ребенка и по уходу за ребенком
Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.
Закон определяет, что в особый период во время военного положения военнослужащим могут предоставлять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.
Важным условием оформления отпуска является то, что часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.
Как оформить отпуск по семейным обстоятельствам
Порядок оформления отпуска по семейным обстоятельствам, который предлагает Омбудсман:
- Написать рапорт на имя непосредственного командира (начальника) и добавить документы с основаниями.
- В дальнейшем рапорт военнослужащего с соответствующими резолюциями его прямых начальников подается в кадровое подразделение штаба.
- Командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска.
«Рекомендовано подавать рапорт в двух экземплярах: на одном должен быть указан входной номер, дата и подпись лица, принявшего рапорт, которые будут подтверждать факт обращения с рапортом», ― подчеркнул он.
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