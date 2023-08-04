Отпуска-2023. Имеет ли право работник на дополнительный отдых в период военного положения
Отпуска во время военного положения (Фото:Elnur_/depositphotos)
Во время военного положения работник имеет право, кроме основного ежегодного отпуска, оформить дополнительный отпуск.
Об этом сообщил Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи.
В отпуске могут отказать только работнику критической инфраструктуры
Во время военного положения работник имеет право, кроме основного ежегодного отпуска, оформить дополнительный отпуск. Ограничений в связи с военным положением законом не установлено.
Права на отпуска гарантируются:
— Законом Украины Об отпусках от
— кодексом законов о труде Украины.
В соответствии с Законом Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения от
— в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры (ч.2 ст12).
Данная норма применяется к работникам привлеченных к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.
Какие могут быть дополнительные отпуска
Также важно знать, что в течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока.
В соответствии с Законом Украины Об отпусках от
1. Ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда продолжительностью до 35 календарных дней предоставляется работникам, занятым на работах, связанных с негативным влиянием на здоровье вредных производственных факторов, по Списку производств, цехов, профессий и должностей, утверждаемому Кабинетом Министров Украины;
Конкретная продолжительность указанного отпуска, устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и времени занятости работника в этих условиях.
2. Ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда предоставляется:
— отдельным категориям работников, работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых природных географических и геологических условиях и условиях повышенного риска для здоровья, — продолжительностью до 35 календарных дней по Списку производств, работ, профессий и должностей, утверждаемому Кабинетом Министров Украины;
— работникам с ненормированным рабочим днем — продолжительностью до 7 календарных дней согласно спискам должностей, работ и профессий, определенных коллективным договором, соглашением.
А конкретная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от времени занятости работника в этих условиях.