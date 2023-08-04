Отпуска-2023. Имеет ли право работник на дополнительный отдых в период военного положения 4 августа, 08:35 Отпуска во время военного положения (Фото:Elnur_/depositphotos)

Во время военного положения работник имеет право, кроме основного ежегодного отпуска, оформить дополнительный отпуск.

Об этом сообщил Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи.

В отпуске могут отказать только работнику критической инфраструктуры

Во время военного положения работник имеет право, кроме основного ежегодного отпуска, оформить дополнительный отпуск. Ограничений в связи с военным положением законом не установлено.

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Права на отпуска гарантируются:

— Законом Украины Об отпусках от 15.11.1996 г. № 504/96-ВР;

— кодексом законов о труде Украины.

В соответствии с Законом Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения от 15.03.2022 г. № 2136-ІХ (далее — Закон № 2136):

— в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры (ч.2 ст12).

Данная норма применяется к работникам привлеченных к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Какие могут быть дополнительные отпуска

Также важно знать, что в течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока.

В соответствии с Законом Украины Об отпусках от 15.11.1996 г. № 504/96-ВР:

1. Ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда продолжительностью до 35 календарных дней предоставляется работникам, занятым на работах, связанных с негативным влиянием на здоровье вредных производственных факторов, по Списку производств, цехов, профессий и должностей, утверждаемому Кабинетом Министров Украины;

Конкретная продолжительность указанного отпуска, устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и времени занятости работника в этих условиях.

2. Ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда предоставляется:

— отдельным категориям работников, работа которых связана с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой или выполняется в особых природных географических и геологических условиях и условиях повышенного риска для здоровья, — продолжительностью до 35 календарных дней по Списку производств, работ, профессий и должностей, утверждаемому Кабинетом Министров Украины;

— работникам с ненормированным рабочим днем — продолжительностью до 7 календарных дней согласно спискам должностей, работ и профессий, определенных коллективным договором, соглашением.

А конкретная продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за особый характер труда устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от времени занятости работника в этих условиях.