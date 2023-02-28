Как получить отпуск работнику, который вступает в брак — разъяснение Минэкономики 28 февраля, 14:03 Отпуск работнику, вступающему в брак (Фото:MNStudio/depositphotos)

В марте 2023 года работник имеет право на специальный отпуск на время свадьбы или регистрации брака, который можно принять дополнительно к обычному отпуску.

Согласно ст. 21 Семейного кодекса Украины, браком является семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. Кроме того, согласно п. 8 ч. I ст. 25 Закона об отпусках, женящимся лицам по их желанию в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 10 календарных дней. Как предусмотрено п. 1 разд. 2 Правил государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине, утвержденных приказом Минюста от 18.10.2000 г. № 52/5, для государственной регистрации брака женщиной и мужчиной лично подается заявление о государственной регистрации брака в орган государственной регистрации актов гражданского состояния. По согласованию с лицами, вступающими в брак, орган государственной регистрации актов гражданского состояния назначает день и время государственной регистрации брака.

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Таким образом, основанием для предоставления работнику отпуска в связи с вступлением в брак являются:

справка из ЗАГСа о подаче заявления;

заявление работника на имя руководителя учреждения о предоставлении ему отпуска без сохранения заработной платы в связи с бракосочетанием с указанием конкретной даты начала отпуска и его продолжительности.

Предоставление работнику отпуска оформляется приказом (распоряжением) работодателя. Следует отметить, что законодательством не определены сроки предоставления отпуска лицам, заключающим брак. Можно заключить, что отпуск без сохранения заработной платы предоставляется со дня, о котором просит работник, в пределах периода, в котором существуют обстоятельства, дающие право на отпуск. Отпуск может предшествовать дню регистрации брака, следовать за ним или дата регистрации брака может приходиться на любой день отпуска.