Обновление законов. Кто из военных получил дополнительный отпуск во время военного положения и как его можно оформить — объяснение юристов 12 июля, 15:42 Отпуска военным — кто имеет право брать и на какой срок после изменений законодовства (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Во время военного положения в Украине законы не предусматривали отпуск некоторым категориям военных, а те, кто имел право, могли рассчитывать на 10 дней основного отпуска. Юристы объясняют, что изменилось относительно предоставления отпусков с июля 2023 года.

30 июня 2023 года вступил в силу закон № 3161-IX об изменениях в законодательство относительно прохождения военной службы во время действия военного положения. Теперь отпуска будет больше, но предоставляться он будет с учетом до 15 дней за раз и с процентом людей в подразделении, которые уже в отпуске.

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Юрист ОО Юридическая сотня Ирина Подреза объяснила NV, что именно изменится с принятием этого закона об отпусках военных, когда вступают в силу такие изменения и коснутся ли изменения только мобилизованных военных, или срочников и контрактников также.

«Ранее военнослужащие имели возможность получить ежегодный отпуск во время военного положения только на 10 дней. Сейчас срок такого отпуска увеличился до 30-ти дней. Такой отпуск предоставляется без учета времени на дорогу, которая может занимать не более двух суток в один конец», — объясняет юрист.

Ежегодный отпуск в соответствии с изменениями, которые вступили в силу с 30 июня 2023 года, в период действия военного положения предоставляется частями. Можно использовать не более 15-ти дней за один раз — при условии, что отсутствуют не более 30% общей численности военных определенной категории подразделения.

Кто имеет право на отпуск во время военного положения и какие сроки

Право на такой отпуск получили мобилизованные и военнослужащие срочной службы. Срочники его могут использовать на тех же условиях — если одновременно отсутствуют не более 30% срочников соответствующего подразделения.

Курсантам в военное положение предоставляются каникулярные отпуска:

зимняя — продолжительностью не более 10 календарных дней;

летняя — не более 20 календарных дней, с дополнительным временем на доезд для каждой.

Таким образом, изменения в предоставлении отпусков во время военного положения следующие:

мобилизованным военным и контрактникам — часть ежегодного отпуска 30 дней ( до 30 июня было — 10 дней);

до 30 июня было — 10 дней); курсантам — каникулярный отпуск 10 дней зимний и 20 дней летний ( до 30 июня его не было, в мирное время зимний — 15, летний — 30);

до 30 июня его не было, в мирное время зимний — 15, летний — 30); срочникам — 30 дней отпуска ( до 30 июня не было вообще, в мирное время — 10 дней).

Все военные по заключению ВВК могут получить отпуск для лечения в связи с болезнью, или отпуск для лечения после ранения.

Время пребывания на лечении в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения в связи с болезнью, или в отпуске для лечения после ранения не может быть больше, чем 4 месяца. Исключение — случаи, когда законодательством предусмотрены большие сроки пребывания на лечении.

Оформление отпуска не изменилось, все происходит с помощью рапорта на командира.