Зеленский подписал закон об отпуске для военнослужащих

21 декабря, 16:11
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Защитники Украины в районе Лимана Донецкой области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Защитники Украины в районе Лимана Донецкой области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Владимир Зеленский 20 декабря подписал законопроект об отпуске для военнослужащих во время военного положения. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада приняла законопроект в целом 1 декабря. Согласно ему:

  • во время военного положения военнослужащие могут взять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением зарплаты;
  • каждый отпуск может предоставляться не больше чем на десять дней без учета времени на проезд в место проведения отпуска и обратно, но не больше двух суток в один конец;
  • часть ежегодного основного отпуска можно взять один раз в течение календарного года при условии, что одновременно будут отсутствовать не больше 30% от общей численности военнослужащих определенной категории конкретного подразделения.

Видео дня

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https://www.youtube.com/embed/38hjLNItGug
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Законопроект Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Отпуск Военнослужащий Война России против Украины

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