Зеленский подписал закон об отпуске для военнослужащих
Защитники Украины в районе Лимана Донецкой области (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
Президент Владимир Зеленский 20 декабря подписал законопроект об отпуске для военнослужащих во время военного положения. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Верховная Рада приняла законопроект в целом 1 декабря. Согласно ему:
- во время военного положения военнослужащие могут взять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением зарплаты;
- каждый отпуск может предоставляться не больше чем на десять дней без учета времени на проезд в место проведения отпуска и обратно, но не больше двух суток в один конец;
- часть ежегодного основного отпуска можно взять один раз в течение календарного года при условии, что одновременно будут отсутствовать не больше 30% от общей численности военнослужащих определенной категории конкретного подразделения.