Отпуск военнослужащим во время военного положения. Рада приняла законопроект
Рада определила порядок предоставления отпуска защитникам Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Верховная Рада в четверг, 1 декабря, приняла в целом законопроект № 8081 об отпусках военнослужащим во время военного положения. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в Telegram-канале.
Документ поддержали 269 нардепов. Согласно ему:
- во время военного положения военнослужащие могут взять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением зарплаты;
- каждый отпуск может предоставляться не больше чем на десять дней без учета времени на проезд в место проведения отпуска и обратно, но не больше двух суток в один конец;
- часть ежегодного основного отпуска можно взять один раз в течение календарного года при условии, что одновременно будут отсутствовать не больше 30% от общей численности военнослужащих определенной категории конкретного подразделения.
Ранее в Министерстве обороны сообщали, что в Украине с 1 декабря начинают работать комиссии, принимающие решение предоставлять статус участников боевых действий.