Отпуск военнослужащим во время военного положения. Рада приняла законопроект

1 декабря, 17:26
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Рада определила порядок предоставления отпуска защитникам Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Рада определила порядок предоставления отпуска защитникам Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Верховная Рада в четверг, 1 декабря, приняла в целом законопроект № 8081 об отпусках военнослужащим во время военного положения. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Документ поддержали 269 нардепов. Согласно ему:

  • во время военного положения военнослужащие могут взять часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением зарплаты;
  • каждый отпуск может предоставляться не больше чем на десять дней без учета времени на проезд в место проведения отпуска и обратно, но не больше двух суток в один конец;
  • часть ежегодного основного отпуска можно взять один раз в течение календарного года при условии, что одновременно будут отсутствовать не больше 30% от общей численности военнослужащих определенной категории конкретного подразделения.

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Ранее в Министерстве обороны сообщали, что в Украине с 1 декабря начинают работать комиссии, принимающие решение предоставлять статус участников боевых действий.

https://www.youtube.com/embed/epOeIO0MHBk
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Верховная Рада Законопроект Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Отпуск Военнослужащий Война России против Украины

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