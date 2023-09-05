По семейным обстоятельствам. Когда и на сколько дней военные могут уйти в отпуск без сохранения выплат 5 сентября, 08:05 Отпуск военнослужащего в случае смерти родственника (Фото:facebook.com/okPivden)

Во время войны украинские военнослужащие имеют право на отпуск по семейным обстоятельствам. В частности, в случае смерти родственника такой отпуск предоставляют до 7 дней. Рассказываем, кто имеет на это право и при каких условиях.

Отпуск военнослужащего в случае смерти родственника

Военнослужащим может предоставляться отпуск по семейным обстоятельствам сроком до 10 дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух дней в один конец.

Видео дня

В частности, военнослужащим:

— в случае тяжелого состояния здоровья или смерти жены (мужа), отца (матери), отчима (мачехи), сына (дочери), пасынка (падчерицы), родного брата или сестры, отца или матери жены, или лица, у которого военнослужащий находился на воспитании, предоставляется отпуск до 7 дней без учета времени, необходимого для проезда на место проведения отпуска и обратно;

— в случае тяжелого состояния здоровья или смерти других родственников (родных) предоставляется отпуск до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно.

В этих случаях военнослужащие имеют право на отпуск без сохранения денежного обеспечения.

Другие обстоятельства для предоставления отпуска по семейным обстоятельствам

Также военнослужащим:

— в случае заключения брака предоставляется отпуск до 10 календарных дней;

— в случае пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащего или кровных родных, или брака — предоставляется отпуск до 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно:

— отпуск до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно, в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо — предоставляется по решению командира (начальника) воинской части один раз в течение календарного года.

В этих случаях военнослужащие также имеют право на отпуск без сохранения денежного обеспечения.

Как оформить отпуск

Чтобы оформить отпуск по семейным обстоятельствам, нужно:

— написать рапорт непосредственно на имя командира части;

— приложить документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам (это могут быть медицинская справка, свидетельство о рождении, о смерти и т. д. ).

Напомним, согласно Закону Украины О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения, срок, на который военнослужащие могут идти в отпуск, увеличен до 30 дней в год.

Отпуск может предоставляться частями, но не более 15 календарных дней. Каждая из частей отпусков предоставляется без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух дней в один конец.