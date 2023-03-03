Долг работодателя. Можно ли во время действия военного положения использовать отпуск за прошлые годы 3 марта, 07:05 Можно ли сейчас использовать отпуск за прошедшие годы (Фото:Mateusz Dach/pexels)

Рассказываем, могут ли работники пойти в ежегодный оплачиваемый отпуск или получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск с учетом военного положения в Украине.

Согласно Законам о труде Украины гражданам, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работают по трудовому договору у физического лица, предоставляются ежегодные отпуска с сохранением на их период места работы (должности) и заработной платы. Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который исчисляется со дня заключения трудового договора.

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Для некоторых категорий работников законодательством Украины может быть предусмотрена другая продолжительность ежегодного отпуска. При этом продолжительность их отпуска не может быть меньше предусмотренной законом. Очередность предоставления отпусков определяется графиками, утверждаемыми работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, и доводится до сведения всех работников. При составлении графиков учитываются интересы производства, личные интересы работников и возможности их отдыха. В период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год.

Во время войны работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры. Статьей 2 Закона №504 установлен запрет замены отпуска денежной компенсацией, кроме случаев, предусмотренных ст. 24 настоящего Закона, а именно – в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

В то же время получить денежную компенсацию ежегодного отпуска можно и без увольнения с работы. При этом продолжительность предоставленного работнику ежегодного и дополнительных отпусков не должна быть менее 24 календарных дней. То есть по желанию работника после использования им за рабочий год, за который предоставляется отпуск, 24 дня ежегодного отпуска, за оставшиеся дни неиспользованного ежегодного отпуска за этот же рабочий год ему может быть выплачена денежная компенсация.

Кроме того, на период действия военного положения приостановлена обязанность работодателя предоставлять неиспользованный ежегодный отпуск в течение не более 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск, а также запрет непредоставления ежегодного отпуска полной продолжительности в течение двух лет подряд.