До 7 дней. Отпуск в случае смерти родственника — кому сколько предоставляют и на каких условиях 6 сентября, 08:19 Отпуск в случае смерти родственника (Фото:NewAfrica/depositphotos)

В случае смерти родственника можно оформить неоплачиваемый отпуск до 7 календарных дней. Рассказываем, кто имеет право на такой отпуск и на каких условиях.

Неоплачиваемый отпуск на 7 дней

В период действия военного положения сохраняется право работников на отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с ч. 1 ст. 26 Закона Украины Об отпусках, которой предусмотрено, что по семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, обусловленный соглашением между работником и работодателем, но не более 15 календарных дней в год.

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Этот отпуск предоставляется по заявлению работника и с согласия работодателя, но работодатель может отказать работнику в его предоставлении.

Работник имеет право на отпуск без сохранения зарплаты в случае смерти родных по крови или по браку: мужа/жены, родителей/отчима/мачехи, ребенка/пасынка/падчерицы, братьев, сестер. Отпуск предоставляется до 7 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту погребения и обратно.

Работники также имеет право на отпуск без сохранения зарплаты в случае смерти других родных. Отпуск предоставляется до 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту погребения и обратно.

Также если работодатель имеет финансовую возможность, отпуск в случае смерти родственника может быть и оплачиваемым.

Для оформления такого отпуска необходимо:

— написать заявление;

— приложить документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам (это могут быть медицинская справка, свидетельство о смерти и т. д. ).