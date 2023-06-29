Отпуск педагогов в 2023 году: отпускные и оздоровительные в условиях войны и простоя 29 июня, 12:46 Педагоги сохраняют право на ежегодный отпуск во время действия военного положения (Фото:Kuzmichtudio, Depositphotos)

Педагоги сохраняют право на ежегодный отпуск и соответствующие выплаты помощи на оздоровление и начисление отпускных во время действия военного положения

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Право на отпуск

В соответствии с частью первой статьи 9 Закона об отпусках в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск, засчитываются, в частности время фактической работы (в том числе на условиях неполного рабочего времени) в течение рабочего года, за который предоставляется отпуск; а также время, когда работник фактически не работал, но за ним согласно законодательству сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (кроме определенных исключений).

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Статьей 113 КЗоТ предусмотрено при оплате времени простоя не по вине работника сохранение среднего заработка или оплата из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада).

В соответствии с Постановлением № 221 руководители государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета, до прекращения или отмены военного положения в Украине в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в смете, могут самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику тарифного разряда (должностного оклада).

Следовательно, в случае отсутствия организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, может быть объявлен простой отдельных работников, в заведении или его структурных подразделениях с соответствующей оплатой за время простоя. То есть, при простое работники фактически не работают, но за ними согласно законодательству сохраняется место работы (должность) и заработная плата полностью или частично, поэтому периоды простоя работников засчитываются в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск.

Начисление отпускных

В пункте 7 Порядка № 100 определено, что исчисление средней заработной платы для оплаты времени отпусков или компенсации за неиспользованные отпуска проводится путем деления суммарного заработка за последние перед предоставлением отпуска 12 месяцев или за фактически отработанный период (расчетный период) на соответствующее количество календарных дней расчетного периода. Из расчета исключаются праздничные и нерабочие дни, установленные законодательством, но в соответствии с Законом № 2136 праздничных нерабочих дней в период с 24.03.2022 до дня окончания военного положения нет. Полученный результат умножается на число календарных дней отпуска.

Для исчисления оплаты за время отпуска работникам, которые находились длительное время в простое, необходимо пользоваться нормами абзацев шестого и седьмого пункта 2 Порядка № 100. Так, время, в течение которого работник согласно законодательству не работал и за ним не сохранялся заработок или сохранялся частично, исключается из расчетного периода. Из расчетного периода также исключается время, за которое отсутствуют данные о начисленной заработной плате работника вследствие проведения боевых действий во время действия военного положения.

То есть, период простоя не учитывается в расчетный период (последние 12 календарных месяцев работы, предшествующих месяцу предоставления отпуска). Следовательно, работникам, которые были на простое менее года (к примеру, 8 месяцев), расчетный период для исчисления средней заработной платы для оплаты времени отпусков будет фактически отработанный за эти 12 месяцев период — 4 месяца. Расчет в этом случае осуществляется как указано в пункте 7 Порядка № 100.

Если у работника отсутствует расчетный период (т. е. работник был на простое 12 и более месяцев), то средняя заработная плата исчисляется в соответствии с абзацами третьим — пятым пункта 4 Порядка № 100. Следовательно, работникам, которые были на простое 12 и более месяцев, у которых отсутствует расчетный период, для расчета берем месячный заработок в размере должностного оклада (ставки) работника или в размере минимальной заработной платы, если размер должностного оклада меньше предусмотренного законодательством размера минимальной заработной платы.

Выплата помощи на оздоровление

Выплата помощи на оздоровление в размере месячного должностного оклада (ставки заработной платы) при предоставлении ежегодного отпуска является гарантированной выплатой педагогическим и научно-педагогическим работникам в соответствии со статьей 57 Закона об образовании.

Такая выплата осуществляется согласно Постановлению № 78 и распространяется на педагогических и научно-педагогических работников, перечень должностей которых утвержден Постановлением № 963.

МОН отмечает, что эта выплата при предоставлении ежегодного основного отпуска в обязательном порядке выплачивается педагогическим и научно-педагогическим работникам только по основному месту работы и в размере должностного оклада (с повышением) независимо от нагрузки (разъяснение № 1−9/223, № 02−8/267).

Продолжительность ежегодного отпуска в условиях военного положения

В соответствии со статьей 12 Закона № 2136 в период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год. Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, предоставление неиспользованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения.

В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска. Нормы ч. 7 ст. 79, ч. 5 ст. 80 КЗоТ и ч. 5 ст. 11, ч. 2 ст. 12 Закона об отпусках в период действия военного положения не применяются.

В случае увольнения работника в период действия военного положения ему выплачивается денежная компенсация в соответствии со статьей 24 Закона об отпусках.

То есть Законом № 2136 предусматривается право, а не обязанность работодателя ограничить продолжительность ежегодного основного отпуска работника в период действия военного положения 24 календарными днями. Следовательно, указанная норма позволяет работодателям в период действия военного положения предоставлять педагогическим и научно-педагогическим работникам ежегодные основные отпуска полной продолжительности.

МОН отмечает, что Законом № 2136, в случае ограничения продолжительности ежегодного основного отпуска в период действия военного положения, не отменено право педагогических и научно-педагогических работников на получение оплачиваемого ежегодного отпуска полной продолжительности, и неиспользованные дни должны быть предоставлены (компенсированы) после окончания военного положения или при увольнении работника.

В то же время МОН отмечает, что в соответствии со статьей 10 Закона об отпусках руководящим, педагогическим, научным, научно-педагогическим работникам, специалистам учебных заведений ежегодные отпуска полной продолжительности в первый и последующие рабочие годы предоставляются в период летних каникул независимо от времени приема их на работу.

За время работы в период каникул оплата труда педагогических работников и других работников, которым разрешается вести преподавательскую работу или занятия с кружковцами в том же учреждении, осуществляется из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествовавшей началу каникул (пункт 71 Инструкции № 102).

Следовательно, МОН считает нецелесообразным ограничивать продолжительность ежегодного отпуска педагогических и научно-педагогических работников, поскольку это потребует необходимости увеличения годового фонда заработной платы на более чем месячный объем для выплаты компенсации.