Работодатель не сможет отказать. Пять видов отпусков без сохранения зарплаты во время войны, на которые вы имеете право 20 марта, 15:06 Отпуска без сохранения зарплаты во время военного положения (Фото:Elnur_/depositphotos)

Законом Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения от 15.03.2022 г. № 2136-ІХ установлен новый порядок предоставления работникам отпуска без сохранения заработной платы.

Согласно ч. 3 ст. 12 Закона об отпусках № 2136, в течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока.

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Отпуск без сохранения заработной платы по указанному основанию предоставляется:

без ограничения его продолжительности, но в период действия военного положения;

любому работнику независимо от его категории или статуса, по его заявлению и согласованию работодателем;

не является обязательным для принятия решения работодателем о его предоставлении.

Время пребывания в отпуске без сохранения заработной платы по этому основанию засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 9 Закона об отпусках.

В то же время, с 19 июля 2022 года, введен новый вид отпуска без сохранения заработной платы, не относящейся к отпускам без сохранения заработной платы, предоставляемых работнику в соответствии со статьями 25, 26 Закона об отпусках. Эти изменения предусматривают, что в период действия военного положения работодатель по заявлению работника, выехавшего за пределы территории Украины или приобретшего статус внутренне перемещенного лица, в обязательном порядке предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в заявлении, но не более 90 календарных дней, без зачисления времени нахождения в отпуске в стаж работы, что дает право на ежегодный основной отпуск.

По новой норме отпуск без сохранения заработной платы предоставляется:

продолжительностью - не более 90 календарных дней в период действия военного положения

исключительно работникам, которые выехали за пределы территории Украины или получили статус ВПЛ, что подтверждается справкой;

в обязательном порядке по заявлению работника.

Работодатель не может отказать работнику в предоставлении этого отпуска. Исходя из условий ее предоставления работник должен подтвердить факт, что он выехал за пределы территории Украины или получил статус ВПЛ. Способ подтверждения факта выезда за пределы Украины не определен законом, поэтому решение о предоставлении отпуска в этом случае будет приниматься работодателем на основании предоставленных работником доказательств, в достаточной степени подтверждающих этот факт.

В случае возвращения работника, который находится в указанном отпуске на территорию Украины, исходя из условий его предоставления, лицо теряет право требовать продолжения такого отпуска. Кроме того, в период действия военного положения по определенным категориям работников сохраняется право на отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемых в обязательном порядке по желанию в соответствии со ст. 25 Закона об отпусках.

Также в период действия военного положения сохраняется право работников на отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с ч. 1 ст. 26 Закона об отпусках, которым предусмотрено, что по семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, оговоренный соглашением между работником и работодателем, но не более 15 календарных дней в году. Этот отпуск предоставляется по заявлению работника и согласию работодателя, но работодатель может отказать работнику в его предоставлении.

Кроме того, работники имеют право на отпуск без сохранения заработной платы на период карантина, установленного Кабмином в соответствии с Законом №1645. Срок такого отпуска не включается в общий срок отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемой по семейным обстоятельствам и по другим причинам.