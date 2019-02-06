Отпало днище. Возле станции метро Лесная в Киеве на ходу развалился автобус Сегодня, 11:30 284 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Информатор Никто из людей в результате происшествия не пострадал Скриншот с видео Информатор

Во вторник вечером, 5 февраля, в Киеве на ходу развалился автобус №33.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел на улице Милютенко в районе станции метро Лесная.

По имеющимся данным, причиной происшествия стал "лежачий полицейский", из-за наезда на который у автобуса отпало днище.

В результате ДТП задняя часть общественного транспорта оказалась на асфальте.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Во время происшествия никто не пострадал. Сломанный автобус эвакуировали в депо.