Отпало днище. Возле станции метро Лесная в Киеве на ходу развалился автобус
Сегодня, 11:30
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Во вторник
вечером, 5 февраля, в Киеве на ходу развалился автобус №33.
Как сообщает
Информатор, инцидент произошел на улице Милютенко в районе станции метро Лесная.
По имеющимся
данным, причиной происшествия стал "лежачий полицейский", из-за
наезда на который у автобуса отпало днище.
В результате ДТП
задняя часть общественного транспорта оказалась на асфальте.
Фото: Информатор
Фото: Информатор
Во время происшествия
никто не пострадал. Сломанный автобус эвакуировали в депо.