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Отпало днище. Возле станции метро Лесная в Киеве на ходу развалился автобус

Сегодня, 11:30
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Скриншот с видео Информатор

Никто из людей в результате происшествия не пострадал

Во вторник вечером, 5 февраля, в Киеве на ходу развалился автобус №33.

Как сообщает Информатор, инцидент произошел на улице Милютенко в районе станции метро Лесная.

По имеющимся данным, причиной происшествия стал "лежачий полицейский", из-за наезда на который у автобуса отпало днище.

В результате ДТП задняя часть общественного транспорта оказалась на асфальте.

Фото: Информатор
Фото: Информатор

Во время происшествия никто не пострадал. Сломанный автобус эвакуировали в депо.

Теги:   Автобус ДТП Общественный транспорт Киев

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