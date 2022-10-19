Путин не сможет выключить свет, если… При каких условиях Украина зимой останется с теплом и электричеством, — эксперт по энергетике 19 октября, 17:18 Эксклюзив НВ Коллаж НВ (Фото:State Emergency Service of Ukraine via REUTERS)

Национальная энергосистема выдерживает атаки россиян, которые бы не выдержала ни одна из стран Европы. И если украинцы будут экономить, а ПВО хорошо работать, то она сможет устоять и зимой, уверен Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики



Треть украинской энергетической системы повредили россияне за пару недель ракетных ударов и атак дронов-камикадзе, заявил 18 октября президент Владимир Зеленский. С военной точки зрения целесообразность схожих террористических атак приближается к нулю. Однако они уже привели к временным отключениям целых районов крупных городов от электро- и водоснабжения. И, похоже, попыток сделать так, чтобы зимой страна осталась холодной и темной, оккупанты не оставят.

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Насколько вынослива отечественная энергосистема, сможет ли и как долго она противостоять враждебным действиям, не давая существенных сбоев? И вообще, какая будет эта зима для обычных украинских горожан и крестьян в смысле доступа к свету и теплу? Об этом НВ побеседовал с Александром Харченко, директором Центра исследований энергетики.

— Что происходит с энергетической сферой в Украине?

— Происходят массированные атаки со стороны вооруженных сил РФ на критическую энергетическую инфраструктуру в Украине. Атаки происходят с начала войны, но последние две недели они стали особенно массовыми. По моей оценке, энергосистема ни одной из стран Европы по уровню атак, которые мы сейчас выдерживаем, не удержала бы. И, скорее всего, была бы в режиме «четыре часа в день электричество есть, в другое время отдыхает».

У Украины очень мощная энергосистема, очень профессиональный энергетический состав. И то, что мы привыкли выживать в экстремальных условиях и люди помнят сложности 1990-х, нехватку топлива и плохую подготовку отопительных сезонов, диспетчеры и инженеры умеют оптимизировать работу с техникой. И то, что с 2017 года фактически национальный оператор энергосетей Укрэнерго готовил энергосеть к присоединению к европейской МЦИ [единой сети] и за это время сделал очень большое количество модернизаций новой системы, которые очень добавили устойчивости.

— Какие были модернизации?