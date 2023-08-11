The Telegraph: хранение газа в Украине поможет Европе усилить энергетическую безопасность в течение следующей зимы 11 августа, 16:24 Новости компаний Глава Группы Нафтогаз, Алексей Чернышов

Несмотря на риски войны, украинские подземные хранилища газа становятся все более привлекательными для европейских компаний, стремящихся закупить газ по более дешевым летним ценам в преддверии сложной зимы.

Об этом говорится в материале The Telegraph «The gamble facing Europe as Ukraine offers a gas haven», опубликованном 10 августа 2023 года.

Глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышов в комментарии для издания отметил, что больший спрос со стороны крупных трейдеров на хранение газа в Украине Нафтогаз почувствовал в июле 2023 года.

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«У ЕС есть мощности для хранения около 100 миллиардов кубометров газа, что составляет около четверти его годовой потребности. Десять миллиардов кубометров газа, которые предлагаются Украиной, могут стать спасением в тяжелую зиму и увеличить запасы ЕС на 10%. Перекачка газа в Украину через трубопроводы в Польше, Венгрии, Словакии или Молдове позволяет компаниям покупать газ, когда цены обычно ниже летом, и получать его, когда спрос высокий зимой», — отмечается в материале.

В статье также добавляют, что косвенно от использования украинских ПХГ выигрывают и потребители Великобритании. Предполагается, что дополнительные резервы газа помогут удержать рост цен на топливо в ЕС, что повлияет на счета за отопление в Соединенном Королевстве.

В материале также делают вывод, что, вероятно, приток газа в украинские подземные хранилища и в дальнейшем будет расти, даже несмотря на войну.