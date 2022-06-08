Самая сложная зима за 30 лет. Правительство создаст штаб подготовки к отопительному сезону

8 июня, 04:55
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Украина закупит достаточное количество газа (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Украина закупит достаточное количество газа (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство создаст специальный штаб, который займется подготовкой к следующему отопительному сезону.

«Что бы не планировали оккупанты, мы должны готовиться к следующей зиме. Обсудили вопрос закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, угля, производства электроэнергии. Из-за агрессии России, из-за этой войны, это будет самая сложная зима за все годы независимости. Но мы должны пройти ее так, чтобы нашим люди чувствовали нормальную работу государства», — заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что Украина не будет экспортировать газ и уголь за границу. В то же время, экспорт электроэнергии увеличится. Президент заверяет, что тарифы на газ и электрику осенью не изменятся.

«Поставил правительству конкретную задачу — чтобы тарифы на газ и электрику в следующем отопительном сезоне не изменились. Местная власть отвечает за тарифы на тепло и горячую воду и на местном уровне должна быть обеспечена такая же неизменность тарифов», — заявил Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=pSzc2w-mO0U
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В начале июня Кабинет министров Украины предложил парламенту ввести мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ. Об этом говорится в законопроекте № 7427.

Срок действия моратория — на время военного положения плюс шесть месяцев.

https://www.youtube.com/watch?v=U0k5WfZdwks
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Газ Отопление Уголь Электроэнергия Отопительный сезон Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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