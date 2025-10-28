Премьер Свириденко заявила, что в Украине официально стартовал отопительный сезон

Об этом 28 октября заявила глава Кабмина Юлия Свириденко.

«В 13 регионах тепло частично подается и в жилые дома. Остальные области — постепенно продолжат подключение с учетом погодных условий. Решение о старте принимают органы местного самоуправления с учетом температурного режима», — сказала она.

Как заявила Свириденко, «техническая готовность» коммунальных предприятий и «слаженная работа всех профильных ведомств» позволили начать отопительный сезон — невзирая на российские системные удары по энергетической и тепловой инфраструктуре Украины.

«Более 17,5 тысяч котельных и 17 тысяч километров теплосетей готовы к работе. Заменено более 340 км тепловых сетей, проведены ремонтные работы, сформированы запасы угля, паллет, жидкого топлива и дров», — подытожила глава Кабмина.

В Украине отопительный сезон начался именно во вторник, 28 октября, ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Отопление учреждений социальной сферы в части общин уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа», — сказал глава украинского государства.

Зеленский также отметил, что восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры, которые повредила Россия во время воздушных атак, восстанавливаются. Самая сложная ситуация, по словам Зеленского, в городе Шостка (Сумская область).

Сроки отопительного сезона устанавливают в громадах в зависимости от среднесуточной температуры (рекомендуется включать отопление, когда снаружи меньше +8 °C в течение трех суток подряд). Распространенную информацию о том, что отныне отопительный сезон всегда будет начинаться в Украине 1 ноября, опровергли в Минэнерго.