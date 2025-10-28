21 октября в Укрэнерго обещали, что отопление в домах по всей Украине включат в течение 10 дней (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

28 октября в Украине начинается отопительный сезон , который, по предварительным прогнозам, должен был стартовать в начале ноября.

О том, что «официально отопление должно быть с 28 числа», объявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также сообщил, что Украина нашла деньги на 70% потребностей по импорту газа.



Заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук заявил 28 октября, что «фактически отопительный сезон уже длится».

"Объекты социальной сферы включены более чем на 55% в 20 областях страны. Это 5,4 тыс. садиков, почти 5,9 тыс. учебных заведений и почти 2,3 тыс. учреждений здравоохранения. Кроме того, в восьми областях частично подается отопление в жилые дома", — заявил замминистра.

Ранее сообщалось, что сроки отопительного сезона устанавливают в громадах в зависимости от среднесуточной температуры (рекомендуется включать отопление, когда снаружи меньше +8 °C в течение трех суток подряд).

В Минэнерго опровергали распространенную информацию о том, что отныне отопительный сезон всегда будет начинаться в Украине 1 ноября.

«Речь идет исключительно о продлении условий поставки природного газа и фиксированных цен на природный газ для производителей тепловой энергии на нужды населения и бюджетных учреждений — с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года», — прокомментировали в министерстве суть Постановления КМУ 812, на которое ссылались некоторые медиа.

В то же время, 21 октября глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что отопление в домах по всей Украине должно появиться в течение 10 дней.

В Украине будет продолжать действовать мораторий на повышение коммунальных тарифов, в частности на газ, отопление и горячее водоснабжение, который был введен из-за военного положения. Поэтому в ноябре суммы в платежках останутся неизменными.

Цена на электроэнергию: после 1 ноября украинцы и в дальнейшем будут платить за свет 4,32 грн за кВт/ч.

Для потребителей с электроотоплением будет действовать льготный тариф на электроэнергию: 2,64 грн за кВт/ч за первые 2000 кВт/ч в месяц.

Для владельцев многозонных счетчиков в часы ночной минимальной нагрузки (23:00−07:00) действует специальный тариф 1,73 грн за кВт/ч, зато в часы пикового потребления (08:00−11:00 и 20:00−22:00) он составляет 6,48 грн за кВт/ч.

Цена на газ: в ноябре 2025 года бытовые потребители, которые пользуются услугами Нафтогаза, как и раньше, будут платить 7,96 грн за кубометр. Цены у остальных поставщиков будут в пределах от 7,7 грн до 9,90 грн за кубометр.

Тариф на отопление в каждом регионе рассчитывается по-разному. Согласно данным Киевтеплоэнерго, в Киеве жители будут платить 1654,41 грн/Гкал.

Тарифы на холодную воду в ноябре местные органы власти не планируют повышать.