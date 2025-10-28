В Украине начался отопительный сезон: к теплу подключают жилые дома

По состоянию на 28 октября в Украине к теплоснабжению подключили более половины объектов социальной инфраструктуры, а в восьми областях уже начата подача тепла в жилые дома.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук во время брифинга в Укринформе.

По его словам, отопительный сезон фактически уже стартовал. Сейчас более 55% социальных объектов в 20 областях страны подключены к системе теплоснабжения. Речь идет об около 5,4 тысячи детских садов, почти 5,9 тысячи учебных заведений и более 2,3 тысячи медицинских учреждений. Кроме того, в восьми регионах частично начата подача тепла в жилые дома.

Ковальчук сообщил, что к началу отопительного сезона в Украине подготовлено более 17,5 тысячи котельных и более 17 тысяч километров тепловых сетей.

Он отметил, что теплая погода в октябре позволила отсрочить запуск систем отопления в соответствии с нормативными требованиями и одновременно сэкономить энергоресурсы.

Чиновник также призвал местные общины принимать решение о начале отопительного сезона в жилом секторе в случае поступления обращений от населения или снижения температуры воздуха.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине 28 октября начинается отопительный сезон. Сроки отопительного сезона устанавливают в общинах в зависимости от среднесуточной температуры (рекомендуется включать отопление, когда снаружи меньше +8 °C в течение трех суток подряд). Распространенную информацию о том, что отныне отопительный сезон всегда будет начинаться в Украине 1 ноября, опровергли в Минэнерго.

«Речь идет исключительно о продлении условий поставки природного газа и фиксированных цен на природный газ для производителей тепловой энергии на нужды населения и бюджетных учреждений — с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года», — прокомментировали в министерстве суть Постановления Кабмина 812, на которое ссылались некоторые медиа.

Впрочем, как свидетельствуют сообщения из регионов, в 2025 году тепло в дома должно поступить именно 1 ноября или около этой даты.

«Не хочу комментировать сроки, ведь враг внимательно следит за информационным пространством», — говорил в частности мэр Харькова Игорь Терехов.