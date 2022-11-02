Около 94% учебных заведений в Украине готовы к отопительному сезону — Шкарлет 2 ноября, 06:54 Школа (Фото:Ivan Aleksic via Unsplash)

Около 94% учебных заведений по всей Украине уже готовы к отопительному сезону. В Киеве и 13 регионах к отопительному сезону учебные заведения готовы полностью.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в эфире единого телемарафона.



«Если, например, в конце прошлой недели готовность учебных заведений к отопительному сезону была на уровне 91%, то сегодня это уже 94%. В разрезе категорий учебных заведений: колледжи готовы на 81%, это в целом по стране, заведения профессионально-технического образования — на 92%, общего среднего образования, где больше участников образовательного процесса, — 94%, дошкольное образование — 95%», — рассказал он.

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В то же время, если температурный режим в укрытии не будет соответствовать санитарным нормам, то по решению педсовета и директора учебное заведение может быть переведено на это время на дистанционные занятия.