В Луганской области не удастся провести отопительный сезон даже в случае деоккупации — Гайдай

17 сентября, 20:32
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Разрушенный россиянами Северодонецк, ныне находящийся под оккупацией (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Разрушенный россиянами Северодонецк, ныне находящийся под оккупацией (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предупреждает, что в области не удастся провести отопительный сезон.

«Отопительный сезон этой зимой в Луганской области не удастся провести, особенно в тех городах, где в течение более четырех месяцев дома страдали от обстрелов. Российские войска уничтожили там практически всю инфраструктуру», — сказал Гайдай в эфире национального телемарафона.

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По его словам, в случае быстрой деоккупации области власти будут просить людей не возвращаться надолго в свои населенные пункты, поскольку даже при восстановлении тепловых котлов отремонтировать систему теплоснабжения, развернутую по городам, до зимы невозможно.

Глава ОВА напомнил, что эвакуироваться из Луганской области можно двумя путями через Запорожскую область, а также через РФ и страны Балтии.

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Луганская область с начала июля почти полностью находится под российской оккупацией. В то же время борьбу там продолжают местные партизаны.

Российские захватчики не собираются восстанавливать уничтоженные ими дома и вообще не ведут подготовку к отопительному сезону, заявлял глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Луганская область Отопительный сезон Сергей Гайдай Оккупация Война России против Украины деоккупация

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