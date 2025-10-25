Министр энергетики Украины заверила, что затяжек по началу отопительного сезона не будет

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что задержек в начале отопительного сезона со стороны правительства не будет.

Об этом она сказала во время пресс-конференции с министром энергетики Германии Катериной Райхе в субботу, 25 октября, сообщает Радио Свобода.

По словам Гринчук, решение о старте отопительного сезона принимается отдельно в каждом регионе.

«Для социальной инфраструктуры, для социальных объектов во многих регионах уже начался отопительный сезон, для некоторых объектов критической инфраструктуры. Далее каждый регион, в зависимости от среднесуточной температуры, будет принимать решение о начале отопительного сезона», — отметила министр.

Она также добавила, что со снижением температуры отопительный сезон может стартовать уже в ближайшие дни.

«Затягиваний со стороны правительства точно не будет этого вопроса. Я думаю, что в ближайшие дни, со снижением температуры местные органы власти будут принимать решение о начале отопительного сезона в их регионах», — пояснила министр.

По ее словам, Украина имела «позитивные ожидания» относительно зимнего энергетического сезона до того, как Россия начала наносить удары в последние два месяца.

По словам Гринчук, Украина успела восстановить генерацию и провести ремонтные работы в системах передачи и распределения электроэнергии.

Министр также опровергла, что Украина якобы не обеспечила защиту энергообъектов.

«Если бы не физическая защита, которая была возведена на энергообъектах, те удары, которые мы сейчас имеем, могли бы нанести гораздо больше потерь, и мы бы имели гораздо больше отключений», — добавила она.

23 октября Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 8,4 млрд грн на закупку газа для нужд отопительного сезона.

19 октября президент Владимир Зеленский отметил, что Украина имеет договоренности по газоснабжению на $2 млрд в случае сложной ситуации, часть траншей уже найдена.

Зеленский пояснил, что Норвегия выделила грантом по $100 млн и также выделит еще один январский транш. Также соответствующие гранты имеют еще несколько стран, и есть договоренность с украинскими банками.

В октябре группа Нафтогаз привлекла кредит в сумме 3 млрд грн от Ощадбанка. Эти средства будут направлены на закупку импортного природного газа.